Ferrari veut voir des week-ends sans erreur de Carlos Sainz

Le patron de Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré que la prochaine étape pour Carlos Sainz était de réaliser une performance complète du week-end sans erreurs.

L’Espagnol a quitté McLaren après la campagne 2020 pour passer à Ferrari, signant un contrat de plusieurs années avec la tenue de Maranello.

Et le début de vie de Sainz avec l’équipe a été positif, sans doute le plus rapide de tous les pilotes qui ont changé d’équipe pour s’adapter à son nouvel environnement.

Déjà deux podiums lui sont parvenus sous la forme d’une P2 à Monaco, puis P3 en Hongrie, l’aidant à se hisser à la 6e place du championnat des pilotes où il compte trois points d’avance sur son coéquipier Charles Leclerc.

Mais, pour tous les points positifs, Sainz lui-même n’est pas encore satisfait de ses performances, sentant que trop d’erreurs se glissent, et Binotto convient que c’est la prochaine étape que son pilote doit franchir.

“Ce que j’attends de lui en seconde période, je pense qu’il l’a déjà dit lui-même, il n’a pas été capable d’organiser un week-end entier, donc il y a toujours une erreur ici ou là”, a déclaré Binotto, cité par Motorsport. .com.

« Que ce soit en qualification, au départ ou en course. Je m’attends donc à ce qu’il continue à apprendre l’équipe, continue à apprendre la voiture. Et bientôt, espérons-le, il organisera un week-end entier, ce qui, je pense, est important pour lui. »

Considérant que les erreurs ont toujours tourmenté l’Espagnol, cela rend le fait qu’il est le premier pilote Ferrari en termes de points encore plus impressionnant.

Mais Binotto n’est pas surpris, puisque Ferrari avait été convaincu de signer Sainz par son niveau de performance depuis son arrivée sur la grille en 2015.

“Je ne suis pas surpris car lorsque nous avons décidé et que nous l’avons contacté avec l’offre, nous avons fait beaucoup d’analyses et nous savions qu’il était un pilote fort, nous savions qu’il était un coureur fort, nous savions qu’il était très constant dans la course », a déclaré Binotto.

“Et il était rapide aussi, il a prouvé qu’il était rapide depuis qu’il était en F1.

« Il ne faut pas oublier que sa toute première saison en F1 avec STR, son coéquipier était Max. [Verstappen], et sa toute première année, il se débrouillait bien.

“Et si on regarde aussi bien l’année dernière avec Lando [Norris], encore une fois, il se débrouillait très bien et nous savons à quel point Lando est fort et il le montre également cette saison.

“Nous ne sommes donc pas surpris par sa force ou sa vitesse.”