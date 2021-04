Ferrari vise à égaliser ses rivaux sur les performances du groupe motopropulseur en 2022

En résumé: après avoir franchi clairement un pas en avant avec sa nouvelle unité motrice pour la saison F1 2021, Mattia Binotto a déclaré que Ferrari visait à réduire l’écart avec ses rivaux l’année prochaine, lorsque les moteurs seront gelés.

Binotto: l’unité motrice de Ferrari plus proche de ses rivauxBinotto affirme qu’après une saison 2020 frustrante et malgré les limitations de développement cette année, leur unité motrice progresse bien par rapport à la référence de ses rivaux.

« Je pense que nous manquons encore de moteur, moins qu’avant, certainement, donc l’écart s’est réduit et je pense que nous convergeons », a déclaré Binotto après le Grand Prix de Bahreïn de dimanche.

«Nous espérons que l’année prochaine, lorsque nous aurons à nouveau une nouvelle unité motrice, nous pourrons rattraper notre retard sur les autres.»

L’accident de Grosjean entraîne des changements dans l’équipe médicale du Paul Ricard

Le circuit Paul Ricard, qui accueillera le Grand Prix de France en juin, a utilisé le temps d’arrêt du Covid-19 pour améliorer ses protocoles incendie et sécurité, en réponse à l’accident enflammé de Romain Grosjean lors du Grand Prix de Bahreïn de l’année dernière.

L’équipe, qui est présente aux championnats qui ne fournissent pas leur propre service médical comme le fait la F1, sera composée de trois membres: un médecin, une infirmière et un pompier qualifié. La présence de ce dernier permet aux autres d’assister un conducteur blessé pendant que le pompier éteint les éventuelles flammes. Ils visent à avoir du personnel de sécurité sur les lieux de tout incendie dans les 90 secondes.

Paul Ricard est le premier circuit en France à mettre en œuvre un tel protocole et à utiliser l’extincteur à mousse spécialisé Rosenbauer dont sera équipé le pompier, qui a huit fois la capacité d’un extincteur standard.

Valtteri Bottas devient un actionnaire important de Pelicans Lahti (Pelicans Lahti)

« Nastola (qui fait partie de Lahti), la star de la F1, Valtteri Bottas, a acheté une part de 10% de la propriété de l’organisation de hockey finlandaise Lahden Pelicans Oy. Bottas est maintenant le troisième plus grand propriétaire de l’organisation. »

Frederick termine (Carlin)

« Carlin est fier de confirmer que le champion britannique de F3 2020 Kaylen Frederick restera avec l’équipe alors qu’il se qualifie pour le championnat de Formule 3. L’Américain disputera sa troisième saison avec l’équipe britannique alors qu’il franchit le pas vers le championnat hautement compétitif. sur le package de support de la Formule 1. «

Hadjar termine les tests de pré-saison FREC en tête au Paul Ricard (Formula Scout)

« Isack Hadjar de R-ace GP a été le plus rapide lors de la dernière journée du Championnat d’Europe régional de Formule par les essais de pré-saison alpins au Paul Ricard. Le Français était le plus rapide avec Gregoire Saucy d’ART lors de la première journée sur le circuit, mais lors de la deuxième journée il a réclamé la première place pour lui-même par un minuscule 0,011 seconde. «

Audi Sport obtient une accréditation environnementale trois étoiles (Audi)

«En plus de l’accréditation du site de Neuburg, le sport automobile comprend évidemment des tests et des courses à travers le monde qu’Audi prend également en compte. Dans le championnat du monde de Formule E, un concept logistique soigneusement élaboré et mis en œuvre conjointement réduit l’empreinte environnementale, entre autres. «

En ce jour en F1

Nakano, 50 ans aujourd’hui, a fait ses débuts en F1 avec Prost et a ensuite conduit pour MinardiBorn ce jour-là en 1971: Future Prost et le pilote de Minardi F1 Shinji Nakano, qui partage le record du meilleur résultat inscrit par un pilote japonais à ses débuts, septième, avec Satoru Nakajima

