Ferrari vise le « bronze »

11/05/2021

Le à 21:23 CET

Ferrari a touché « le fond » en 2020. La dernière saison de Sebastian Vettel a été un désastre et Charles Leclerc, Malgré l’ajout de deux podiums, il n’a pas non plus évité le « désastre » de ceux de Maranello, qui a terminé sixième au classement par équipes. Par rapport aux résultats de l’année dernière, la Scuderia est l’équipe qui a le plus progressé. À ce stade, avec 17 Grand Prix disputés et 5 d’avance, Ferrari a accumulé 250,5 points, 119,5 de plus que l’année dernière.

Dans ses adieux en rouge, Vettel ne comptaient que 33 points contre 98 sur Leclerc. Cette saison, le Monégasque en compte déjà 128 et non moins important est l’apport de Carlos Sainz, avec 122,5 points et trois podiums (Monaco, Hongrie et Russie), qui montrent que l’engagement envers la jeunesse, l’expérience et le talent du Madrilène a été un succès de la part de Ferrari.

Plus près

L’amélioration notable vécue par ceux de Maranello est en grande partie due à leur tandem de pilotes, mais aussi au fait que les techniciens ont mis les « batteries » et que les modifications apportées au SF21 cette saison ont fonctionné, dépassant même les prévisions les plus optimistes. Au point que le patron de Ferrari, Mattia binotto reconnaît ouvertement que « nous ne sommes plus si loin du moteur Mercedes, les différences ne sont plus dramatiques & rdquor ;.

Leclerc a lancé avec succès un nouveau moteur hybride au Grand Prix de Russie et Sainz l’a reçu lors du prochain Grand Prix en Turquie. Depuis lors et en termes de performances, l’équipe du Cheval Cabré a franchi une étape qui lui a permis de se rapprocher de McLaren (avec un moteur Mercedes) dans la lutte pour la troisième place du championnat par équipes, qui après la course d’Austin était s’est resserré au maximum. Ferrari n’a que 3,5 points de « bronze » de la Coupe du monde.

Le lest du ‘pit-stop’

Tout n’est pas parfait dans la boîte Maranello. Lors des deux dernières courses, Carlos Sainz a été pénalisé pour deux arrêts au stand lents qui ont ruiné ses chances de podium après une belle remontée. Au total, la situation s’est répétée quatre fois dans le cas du coureur madrilène, qui malgré tout ne reste que 5,5 de son partenaire Leclerc, avec trois ans d’expérience chez Ferrari. « Qu’est-ce qui vous passera par la tête ce dimanche lorsque vous écouterez le ‘box this lap’ ? Charlie au Mexique. « Rien, j’ai une confiance absolue dans tous les mécaniciens et croyez-moi que cela les touche autant ou plus que moi. Il ne faut pas donner trop d’importance à la question, il faut avoir confiance. Il faut faire en sorte que nous soyons les meilleurs dans chaque domaine, non seulement dans le moteur, l’aérodynamisme et la stratégie, mais aussi dans les ‘pit-stop’. Nous travaillons là-dessus », a répondu Carlos avec sa diplomatie habituelle. Une attitude qui lui a valu le respect de ses patrons chez Ferrari et l’estime des « tifosi ».

Le Madrilène, septième au classement des pilotes, considère qu’il est sur la bonne voie. Que sa signature pour Ferrari est la plus grande étape de sa carrière sportive et que ce qu’il a vécu jusqu’à présent à la Scuderia le convainc que son rêve de se battre pour des titres et des victoires peut devenir réalité. « Cela a été une première année très difficile, j’ai passé de nombreuses heures dans le simulateur et dans l’usine. Le processus d’adaptation à l’équipe demande une grande intensité et en ce sens, la pause que j’ai prise entre le Grand Prix des États-Unis et du Mexique a été bonne pour moi. Vient maintenant un triplet assez extrême, trois week-ends chargés et il faut se préparer & rdquor ;.

Sainz, qui a connu l’année dernière une saison incroyable avec McLaren, aux côtés de Lando Norris, il veut montrer sa meilleure version dans les cinq courses restantes. Et si cela aide Ferrari à rattraper Woking dans le classement, la récompense sera énorme.