Ferrari “vulnérable” après avoir terminé ses essais en dehors du top 10 · .

Les inquiétudes de Ferrari concernant leurs performances au Hungaroring se sont concrétisées vendredi alors que les deux pilotes de l’équipe ont terminé deuxièmes des essais en dehors du top 10.

Charles Leclerc a terminé l’après-midi avec le 11e temps le plus rapide, légèrement plus rapide que son coéquipier Carlos Sainz Jnr, et à 1,3 seconde du rythme établi par Lewis Hamilton. Sainz n’a pas été surpris par la performance de l’équipe sur le circuit.

“Malheureusement, avant de venir ici, nous savions déjà que nous avions des faiblesses dans notre package et dans notre voiture”, a-t-il déclaré. « Nous savons que pour certains virages de ce circuit, cela n’allait pas être particulièrement bon. Nous pourrions le prouver aujourd’hui.

La performance de Ferrari au Grand Prix de Monaco, où Leclerc a décroché la pole position, a laissé penser que l’équipe profiterait d’un autre week-end fort en Hongrie. Sainz a déclaré que la course de vendredi montrait qu’une répétition n’était pas à l’ordre du jour.

“A Monaco, nous n’aurions jamais été P11 et P10 lors d’une séance d’essais”, a-t-il déclaré. « Aujourd’hui, malheureusement, dès que quelque chose est allé dans le mauvais sens, nous nous retrouvons hors du top 10.

« Cela montre donc que nous sommes beaucoup plus vulnérables dans ce genre de piste. Ce n’est pas un Monaco, mais on espère en quelque sorte retrouver un peu le rythme et au moins essayer d’être au dessus du milieu de terrain.

Sainz se méfie de la forme de ses plus proches rivaux aujourd’hui. « Ça ne va pas être facile parce que l’Alpine a l’air très rapide, McLaren a l’air rapide, l’Aston Martin était très rapide aussi. Cela ressemble donc à un milieu de terrain très mitigé et cela devrait être une bataille intéressante pour la Q3.

Son coéquipier a déclaré que Ferrari doit trouver plus de rythme pour les qualifications, car gagner des places en course est toujours difficile sur le Hungaroring.

“Nous espérons tirer un peu plus pour les qualifications de demain car après, ce sera assez délicat de dépasser”, a déclaré Leclerc. « Nous devons donc être un peu plus forts samedi, surtout ce week-end. C’est pourquoi nous nous concentrons probablement un peu plus sur le samedi par rapport aux autres courses. “

Leclerc était plus optimiste quant à la performance de l’équipe vendredi. « Nous avons suivi le plan, évidemment la piste a un peu changé, mais à part ça, nous sommes assez satisfaits de la façon dont nous nous sentons dans la voiture pour le moment.

« La performance que nous verrons demain en qualifications. Mais le feeling est plutôt bon pour l’instant. Nous avons encore du travail pour tout faire à 100% demain mais nous sommes sur la bonne voie.

