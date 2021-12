Ferrero démissionne de son poste de président de la Sampdoria après avoir été arrêté pour faillite

12/06/2021 à 15:44 CET

Le président du club de football italien Sampdoria, Massimo Ferrero, Il a fait part de sa « volonté de démissionner immédiatement » de son poste pour éviter que son équipe ne soit « gracieusement blessée » après son arrestation lundi pour délits d’entreprise et faillite.

Ferrero, 70 ans et propriétaire de la Sampdoria depuis 2014, a décidé de démissionner « pour protéger au mieux les intérêts des autres activités dans lesquelles il travaille et, notamment, pour isoler toutes sortes de spéculations sur un éventuel lien » avec le club lu dans un communiqué publié par l’entité génoise.

L’homme d’affaires, arrêté dans la matinée italienne à Milan et transféré à la prison de San Vittore, a exprimé sa volonté d’être à la « disposition immédiate et complète » des enquêteurs, qui seront contactés par ses avocats, Luca Ponti et Giuseppina Ont.

« Avec beaucoup de surprise, nous avons appris l’action d’une mesure de détention préventive contre Massimo Ferrero, ordonné par le ministère public de la République de Paola (Calabre, sud) pour des questions liées à des événements d’il y a de nombreuses années et pour lesquels la nécessité de mesures de précaution n’est pas claire en raison de l’absence évidente de nouvelles « , lit-on dans le communiqué de Sampdoria.

« Il convient de noter que ces questions, de toute façon, ne sont pas liées à la gestion et à la présidence de la Sampdoria, mais aux activités romaines de Ferrero liés au monde du cinéma », ajoute-t-il.

Ferrero il a été arrêté pour délits d’entreprise et faillite, dans le cadre d’une enquête impliquant cinq autres personnes.

Le leader de la Sampdoria, transféré dans une prison milanaise, a été arrêté par des membres de la Guardia de Finanza (police financière) sur ordre du parquet de Paola, qui est chargé de l’enquête.

Cinq autres personnes sont impliquées dans l’enquête, dont sa fille, Vanessa Ferrero, et son gendre, pour lesquels des assignations à résidence ont été ordonnées pour le moment.