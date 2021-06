Ferriolense arrache les trois points à Esporles (0-4)

in

06/06/2021 à 23:38 CEST

le Ferriolense a montré sa meilleure version après s’être battu à la maison à Esporles 0-4 lors du match joué dans le Esporles ce samedi. le Esporles est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le CD Gênes. Du côté des visiteurs, le Ferriolense il a été battu 0-4 lors du dernier match contre lequel il a joué Llosetense. Après le score, l’équipe sporleri est dixième, tandis que le Ferriolense il est septième après la fin du match.

Le match a bien commencé pour l’équipe visiteuse, qui a débuté à la Esporles par un but de Suasi dès le début du match, à la minute 1. Il a ajouté le Ferriolense, qui a augmenté le score grâce à un but de Alexis à la 34e minute, terminant la première mi-temps avec un 0-2 à la lumière.

La deuxième période a commencé de manière positive pour le groupe Palmesan, qui a augmenté les distances avec un peu de Pons instants après le début de la seconde mi-temps, à la minute 49. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Ferriolense, qui a porté les écarts à 0-4 grâce à un but de Juanma à la 65e minute, clôturant ainsi le duel sur le score de 0-4.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Esporles sauté du banc Croix, Thomas, Marc Sinte, Plus cher Oui Jordi Pujol remplacement Rocheux, Contreras, Munar, Daniel Oui Carbonell, tandis que les changements de l’équipe visiteuse ont été Siles, Pons, Château, Lance-pierres Oui Ferrer, qui a sauté sur le terrain pour Roldan, Seck, Mika, rouge Oui Alexandre Pons.

L’arbitre a montré sept cartons jaunes, deux pour Daniel Oui Sebas, de l’équipe locale et cinq pour Alexandre Pons, Seck, rouge, Mika Oui Juan Osorio, de l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Esporles reste avec neuf points et le Ferriolense obtenir 23 points après avoir remporté le duel.

Le lendemain, l’équipe de Isidro Marin affrontera contre Félanitx, Pendant ce temps, il Ferriolense Dani Amengual sera mesuré contre lui Binissalem.

Fiche techniqueEsporles :Xavi, Ianis Ballester, Daniel (Mascaro, min.46), Josete, Carbonell (Jordi Pujol, min.59), Sebas, Ignacio, Contreras (Tomas, min.46), Pit, Fragoso (Cruz, min.46) et Munar (Marc Sintes, min.46)Ferriolense :Cano, Roldan (Siles, min.46), Suasi, Juanma, Juan Osorio, Miki (Castell, min.46), Alejandro Pons (Ferrer, min.68), Seck (Pons, min.46), Rojas (Gomera, min.64), Alex et ParraStade:EsporlesButs:Suasi (0-1, min. 1), Alex (0-2, min. 34), Pons (0-3, min. 49) et Juanma (0-4, min. 65)