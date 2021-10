Ferveur festive pour dynamiser l’immobilier, booster les ventes de logements

La deuxième vague de pandémie a eu un impact limité sur les ventes de logements et les nouveaux lancements à travers le pays, principalement parce que le secteur était mieux préparé cette fois.

Stimulées par des taux d’intérêt record, des prix des logements stables, un scénario d’emploi stable et un sentiment croissant d’accession à la propriété, les ventes résidentielles et les nouveaux lancements ont augmenté ces derniers mois. Selon un récent rapport de PropTiger.com, par exemple, les ventes de maisons et les nouveaux lancements ont tous deux montré une amélioration significative en juillet et septembre 2021, indiquant qu’un redressement du secteur immobilier pourrait être imminent.

En fait, un total de 55 907 logements neufs ont été vendus sur les huit principaux marchés indiens au cours de la période de trois mois, soit une hausse de 59 % par rapport à la même période en 2020. De même, l’offre neuve a également connu une hausse remarquable au troisième trimestre. montrant un triplement de 228% à 65 211 unités par rapport au troisième trimestre 2020.

La mise à jour immobilière de Knight Frank India (juillet – septembre 2021) a également révélé que le volume des ventes de logements dans les huit grandes villes du pays a augmenté de 92% en glissement annuel pour atteindre 64 010 unités, tandis que les lancements de nouvelles unités résidentielles ont augmenté de 90% en glissement annuel pour atteindre 58 967. unités au T3 2021.

Ces rapports indiquent que la deuxième vague de pandémie a eu un impact limité sur les ventes de logements et les nouveaux lancements à travers le pays, principalement parce que le secteur était mieux préparé cette fois. De plus, avec la saison des fêtes qui bat son plein et la confiance des consommateurs à un niveau record, les experts du secteur et les promoteurs s’attendent à ce que les ventes de logements s’accélèrent davantage.

« Les ventes de maisons à travers le pays ont considérablement augmenté malgré la pandémie. L’accession à la propriété est devenue une priorité, les entreprises se concentrant sur le travail à distance – et les acheteurs ont besoin de plus grands espaces. Ceci, soutenu par les initiatives du gouvernement visant à rendre le logement abordable pour tous, a contribué à une forte reprise du secteur résidentiel à travers le pays. Avec les initiatives de vaccination de masse du gouvernement, nous pouvons nous attendre à une nouvelle croissance du secteur résidentiel pendant la saison des fêtes », a déclaré Gaurav Kumar, directeur général et co-responsable, Marchés des capitaux, CBRE Inde.

«Historiquement, la saison des fêtes en Inde a toujours été considérée comme un moment propice pour faire des achats de maison, aidés par les programmes lucratifs des développeurs. Ceci, associé à des taux d’intérêt réduits, devrait stimuler davantage la demande de logements en cette saison des fêtes », ajoute Kumar.

Les experts de l’industrie disent que la saison des fêtes a toujours été le signe avant-coureur d’une augmentation des ventes dans l’espace immobilier indien. Malgré la deuxième vague de pandémie de COVID-19 qui frappe durement le secteur, le secteur est soutenu car il existe une demande refoulée de propriétaires de maisons, les banques proposent des prêts immobiliers à des taux d’intérêt attractifs et, par conséquent, la capacité d’achat des acheteurs de maison de la classe moyenne a augmenté. également amélioré.

Ashish Narain Agarwal, fondateur et PDG de PropertyPistol.com, déclare : « Le sentiment des consommateurs est à un niveau record cette année, car les gens ont réalisé que posséder une maison avec de meilleurs équipements est plus important que jamais. Le secteur a également connu une consolidation et les grandes entreprises recherchent des opportunités de tirer parti des affaires dans l’espace immobilier en Inde. La confiance des acheteurs de maisons gagnée par les entreprises s’ajoutera encore à la demande croissante de logements et améliorera ainsi énormément le secteur, non seulement pendant la période des fêtes, mais aussi autrement. »

Selon les tendances actuelles, les développeurs sont également optimistes quant aux perspectives de croissance du secteur immobilier pendant la saison des fêtes.

« Contrairement aux années précédentes, cette saison des fêtes devrait voir un changement de paradigme dans la psyché de l’acheteur indien, qui est cependant plus prudent, plus intelligent qu’avant et planifie stratégiquement avant d’investir. Ainsi, les yeux sont rivés sur le secteur de l’immobilier, qui a connu une augmentation significative des ventes résidentielles malgré la spirale des cas de Covid-19 et s’attend à un bond des ventes pendant les fêtes de fin d’année. Cependant, contrairement aux années précédentes d’achat d’impulsion, cette année sera régulatrice pour les ficelles de poche des acheteurs. La tendance et les efforts des développeurs ainsi que l’intérêt soudain des investisseurs pour l’immobilier indiquent clairement une perspective positive pour l’industrie des énergies renouvelables cette saison des fêtes », a déclaré Karan Kumar, CMO, DLF Ltd.

Mohit Goel, PDG d’Omaxe Ltd, a déclaré : « Des facteurs tels que les taux d’intérêt des prêts immobiliers toujours bas, les prix de l’immobilier au plus bas, les remises et les incitations gouvernementales ont donné des ailes aux acheteurs pour réaliser leurs rêves. Cela a à son tour stimulé le secteur immobilier non seulement dans les métros, mais également dans les capitales des États et les villes de niveau 2/3. Le sentiment positif du marché associé à la saison des fêtes est également de bon augure pour le secteur. »

Les promoteurs estiment que cette saison des fêtes sur fond de reprise de l’activité économique est de bon augure pour l’immobilier. Les fondamentaux économiques sont déjà solides, marqués par une reprise rapide de la demande, favorisant la reprise de certains segments.

« Nous prévoyons que les fêtes de fin d’année donneront le ton à une demande soutenue dans le segment résidentiel au cours des prochains trimestres. La saison des fêtes a sans aucun doute élevé les sentiments des consommateurs dans les secteurs résidentiels. Par exemple, notre projet phare – Krisumi Waterfall Residences, situé dans le secteur 36A Gurgaon, au large de NH-8 – a connu une augmentation des demandes de renseignements et de la fréquentation au cours des dernières semaines. Chez Krisumi Corporation, nous avons proposé des offres lucratives telles qu’une session de golf gratuite au Country Club & Resort d’ITC, un bon en or d’une valeur de Rs 2 lakh, un bon-cadeau ITC sur chaque réservation pour une période limitée, pour rendre la saison des fêtes encore plus plus spécial pour nos clients », déclare Ashok Kapur, président de Krisumi Corporation et de Krishna Group.

Mukul Bansal, directeur de Motia Group, déclare : « Le marché immobilier s’est bien comporté au cours du trimestre précédent et devrait également maintenir sa dynamique de croissance pendant cette période des fêtes. À l’heure actuelle, plusieurs facteurs favorables jouent leur rôle pour encourager les accédants à la propriété. Diverses offres et dispositifs ont été déployés à leur intention pendant les fêtes de fin d’année. Le modèle de croissance n’est pas seulement observé dans les villes métropolitaines, mais les villes de niveau 2 et de niveau 3 obtiennent également une traction accrue. »

Notamment, avec l’espace résidentiel, certains segments de l’espace commercial ont également commencé à s’accélérer après la pandémie.

«Avec le renforcement de la confiance des consommateurs et le dynamisme du marché, le secteur immobilier est plutôt optimiste en cette période des fêtes. Le secteur a été solide ces derniers mois et devrait maintenir cette dynamique. Le segment des bureaux a gagné du terrain auprès de l’IT/ITES, de la BFSI, des startups et des boutiques. Au milieu de la tendance du travail à domicile, du modèle hybride, des espaces de bureau flexibles et d’autres possibilités, diverses entreprises réfléchissent à leurs plans d’expansion et ramènent la main-d’œuvre au bureau. Cela indique des signes positifs pour la demande de bureaux de catégorie A et d’espaces de travail flexibles », a déclaré Abhishek Pandey, vice-président, Engagement client et distribution, Viridian RED.

