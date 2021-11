Festival de jazz, costumier parmi les lauréats des prix des arts au Mississippi

Un festival de jazz universitaire, un créateur de costumes, un producteur et un groupe de gospel seront parmi les récipiendaires des prix annuels des arts du gouverneur de la Mississippi Arts Commission au début de l’année prochaine.

Les prix du gouverneur pour les arts sont décernés chaque année à des personnes et à des organisations du Mississippi qui font un travail artistique exceptionnel et font la promotion du développement communautaire basé sur les arts.

« Ces récipiendaires ont eu des carrières incroyables et riches dans les arts et ont eu un impact durable dans leurs domaines et dans l’État », Histoire de Sarah, directeur exécutif de la Mississippi Arts Commission, a déclaré dans un communiqué de presse.

Le festival de jazz de l’Université d’État d’Alcorn à Vicksburg, vieux de plus de quatre décennies, sera honoré du prix « Arts in Community ». Le festival est toujours gratuit et ouvert au public et vise à éduquer les participants à travers des ateliers avec les artistes du spectacle.

Myrna Colley-Lee, un créateur de costumes de premier plan du Black Theatre Movement de Charleston, recevra le prix « Excellence in Costume Design & Arts Patron ».

Larry Gordon, originaire de Belzoni et producteur du drame nominé aux Oscars « Field of Dreams » et du film d’action historique « Die Hard », sera récompensé par un prix « L’ensemble de sa carrière dans le cinéma et la télévision ».

Holly Lange, fondateur du Mississippi Book Festival, recevra le « Governor’s Choice Award ».

Mary Lovelace O’Neal, une artiste abstraite contemporaine et enseignante en arts explorant des histoires personnelles et des thèmes de justice sociale à travers les médias mixtes, la peinture et la gravure, recevra le prix « Excellence en arts visuels ». O’Neal est un natif de Jackson.

Le groupe gospel nominé aux Grammy Awards Les frères Williams recevra un prix « L’œuvre d’une vie en musique ».

La cérémonie de remise des prix des arts aura lieu en personne le 10 février 2022, au centre-ville de Jackson. Les récipiendaires des prix sont proposés par des membres du public et sélectionnés par un jury composé de chefs de file des arts communautaires et de pairs de l’industrie.

Êtes-vous abonné aux podcasts Grio, « Chère Culture » ou Agir ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !