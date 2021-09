Festival de Saint-Léger EN DIRECT : conseils de paris, guide de course et couverture talkSPORT

in

Le festival de Saint-Léger est l’un des sommets du calendrier des courses de plat et la plus ancienne classique au monde, remontant à sa première course en 1776.

Le Festival est souvent surnommé le meilleur événement sportif de l’automne, venant de l’hippodrome de Doncaster bien établi.

Tom Marquand sur Galileo Chrome alors qu’ils remportent les Pertemps St Leger Stakes.

Le festival de l’année dernière s’est malheureusement déroulé devant aucun fan en raison du verrouillage de COVID-19.

Les restrictions signifiaient également que les jockeys et les entraîneurs étaient socialement éloignés et qu’aucun autre participant n’était présent.

Maintenant, cependant, le summum des courses de plat permettra aux fans de s’imprégner de l’atmosphère pendant quatre jours remplis d’action.

Fête de la St Léger : c’est quand ?

Le festival se déroulera du mercredi 8 septembre au samedi 11 septembre.

Le festival classique de St Leger dans le Yorkshire est le point culminant du calendrier des courses de plat.

Il a été remporté par des chevaux légendaires au cours des siècles et les fans sont témoins à chaque fois d’un morceau de l’histoire des courses de chevaux.

Fête de la St Léger : comment écouter

Le festival vous sera présenté en direct sur talkSPORT 2 à partir du mercredi 8 septembre.

Lee McKenzie sera votre hôte et vous apportera toute l’action de l’hippodrome de Doncaster.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Jim Crowley dans le ring de parade pendant la troisième journée du William Hill St Leger Festival à Doncaster Racecourse St Leger Festival : Race guide

Chaque jour du Festival est une histoire en marche avec de l’action sur chaque carte.

La première journée démarre avec le St Leger Legends Day, première édition en 2010 qui oppose d’anciens jockeys les uns aux autres.

Avec des gagnants tels que AP McCoy, Joseph O’Brien, Brian Harding et Julie Kron.

Mercredi 8 septembre :

13h45 : Hippo Pro 3 Nursery Handicap (Cl2) 7f

14h20 : British Stallion Studs EBF Maiden Stakes (Cl2) 1m

14h50 : Enjeux Classés Mondialiste Léger Légendes (Cl5) 1m

15h25 : Japan Racing Association Scepter Fillies’ Stakes (Groupe 3 Cl1) 7f

16h00 : Cazoo Scarbrough Stakes (Cl1) 5f

16h30 : I Love Julie Parkes Handicap (Cl2) 1m2f

17h00 : Visite Doncaster Handicap (Cl4) 5½f

Jeudi 9 septembre :

13h10 : Série Soie Handicap (Cl3) 6f

13h40 : British Stallion Studs EBF “Carrie Red” Pouliches Handicap (Cl2) 6½f

14h10: Weatherbys Scientific 200 000 £ 2 ans (Cl 2) 6½f

14h40 : Cazoo May Hill Stakes (Groupe 2 Cl1) 1m

15h15 : Park Hill Fillies’ Stakes (Groupe 2 Cl1) 1m6½f

15h45 : Cazoo Handicap (Cl2) 7f

16h15 : Sky Sports Racing Sky 415 Conditions Stakes (Cl2) 1m2f

Vendredi 10 septembre :

13h10 : Take The Reins Maiden Stakes (Cl3) 7f

13h40 : Cazoo Flying Scotsman Stakes (Cl1) 7f

14h10 : Wainwright Flying Childers Stakes (Groupe 2 Cl1) 5f

14h40 : Doncaster Cup Stakes (Groupe 2 Cl1) 2m2f

15h15 : racehorselotto.com Handicap (Cl2) 1m6½f

15h45 : Cazoo Handicap (Cl2) 6½f

16h20 : Handicap britannique EBF Premier pouliches (Cl2) 1m4f

Samedi 11 septembre :

13h15 : Vertem Nursery Handicap (Cl2) 1m

13h45 : Portland Handicap (Cl2) 5½f

14h20 : Prix Champagne (Groupe2 Cl1) 7f

15h00 : Cazoo Park Stakes (Groupe 2 Cl1) 7f

15h35 : Enjeu Cazoo St Léger (Groupe 1 Cl1) 1m6½f

16h05 : Hippo Pro 3 Handicap (Cl2) 1m4f

17h10 : Vermantia Handicap (Cl2) 1m

William Buick chevauchant Sorrel (rouge) remporte le Handicap britannique EBF Premier Fillies d’Adam Kirby et Albaflora.

Fête de la Saint-Léger : qui soutenir

Khaadem 7/2 – Cazoo Scarbrough Stakes

Khaadem est le deuxième favori au moment de la rédaction et formé par Charlie Hills. N’a pas décollé cette saison, mais en seulement cinq manches, il a tout de même réussi quelques classements, celui-ci semblant mieux convenir et vaut bien un botté de dégagement sur le favori.

Hurricane Lane 4/6 – Enjeux de St Léger

La course principale du festival, le St Leger, a l’ouragan Lane au premier plan qui semble justifié comme favori, puisqu’il a remporté les Dante Stakes, le Derby irlandais et le Grand Prix de Paris.

Le cheval de race irlandaise s’est classé de manière impressionnante dans le Derby d’Epsom, prouvant beaucoup plus de potentiel après avoir si bien performé dans les grandes courses.

BETFAIR – RÉCLAMEZ 60 £ EN PARIS GRATUITS*