Festival pop de Seattle : se souvenir de Woodstock oublié

Cela fait 50 ans que des milliers de personnes se sont rassemblées dans le nord de l’État de New York pour célébrer trois jours de paix et de musique lors du premier festival de Woodstock, et pourtant il y a eu un autre festival de trois jours cette année-là, qui s’est tenu trois semaines seulement avant Woodstock, qui est souvent oublié : Festival pop de Seattle.

Du 25 au 27 juillet 1969, le promoteur local Boyd Grafmyre a mis en scène Seattle Pop au Gold Creek Park à Woodinville, Washington, à quelques kilomètres de Seattle. C’était le deuxième grand festival de rock à avoir eu lieu à Washington en moins d’un an, après que Grafmyre avait déjà aidé à organiser l’historique Sky River Rock Festival en 1968.

L’année de la fête de la musique

1969 est l’année de la fête musicale : le Denver Pop Festival est suivi par Festival pop d’Atlanta puis le Seattle Pop Festival, le tout menant à Woodstock.

Le concept derrière Seattle Pop était de faire jouer 25 actes sur trois jours. Faisant parfois de grands efforts pour atteindre son objectif ambitieux, Grafmyre a affrété un hélicoptère pour faire voler The Doors de l’aéroport de Seattle au terrain du festival, tout en louant une Cadillac décapotable pour Chuck Berry – le moyen de transport préféré des pionniers du rock’n’roll.

Pour 6 $ par jour – ou 15 $ pour tout le week-end – vous pourriez attraper Led Zeppelin brisant l’Amérique et émerveillez-vous devant les légendes locales The Byrds, l’icône du blues Bo Diddley, The Flying Burrito Brothers, Tim Buckley, The Guess Who, Santana, Ike et Tina Turner, Vanilla Fudge, Alice Cooper et Chicago Transit Authority (qui devint plus tard Chicago), parmi de nombreuses autres sommités du rock et psychédélique actes du jour.

On estime que 50 000 à 70 000 festivaliers sont descendus à Gold Creek Park pour profiter d’une paix relative, de la musique et « d’une certaine quantité de nudité », a déclaré Grafmyre. En tant que l’un des premiers festivals à renoncer à l’embauche de policiers ou d’agents de sécurité, Grafmyre a enrôlé les Black Panthers pour patrouiller Seattle Pop – une opération beaucoup plus fluide que celle des Hells Angels à Altamont quelques mois plus tard, en décembre.

« Dimanche soir était censé appartenir aux Doors »

La programmation du Seattle Pop Festival était un mélange d’artistes établis, de groupes autochtones du nord-ouest du Pacifique et même de la légende du jazz Charles Lloyd. Certains groupes, comme Led Zeppelin, sont devenus des légendes du rock, tandis que d’autres sont tombés dans l’oubli, comme Crome Syrcus, un groupe psychédélique du nord-ouest du Pacifique qui s’est séparé en 1973 et reste surtout connu pour ses singles “Love Cycle” et “Take It”. Comme un homme’.

Alors que The Doors, The Byrds et The Ike And Tina Turner Revue figuraient parmi les actes les plus attendus du festival, c’est vraiment Led Zeppelin qui s’est imposé comme le point culminant. Le nouveau groupe le plus en vogue d’Angleterre était sur le point de devenir célèbre en Amérique lorsqu’il a joué Seattle Pop.

«Sunday night était censé appartenir aux Doors, mais il leur a été volé par le grand groupe de blues anglais, Led Zeppelin», a écrit Patrick MacDonald pour le Seattle Post-Intelligencer.

« Entrant sur scène après l’extravagance forcée de The Doors, le Zeppelin a fait face à un public blasé et mal à l’aise qui était resté debout dans le froid toute la soirée. Mais l’électricité du chanteur Robert Plant et du guitariste Jimmy Page les a rapidement réchauffés.

“Plant a une voix qui est l’hystérie contrôlée. L’angoisse jaillit de chacune de ses notes ; sa voix est la quintessence du blues. Page est un guitariste incroyable. Ses courses et son doigté sont magnifiques, sa maîtrise de l’instrument du pur génie.

Peu de ceux qui l’ont vécu oublieront la performance de Led Zeppelin, en particulier leur rappel fracassant de “Communication Breakdown”.

L’« extravagance forcée » dont parle MacDonald fait référence à l’une des performances les moins inspirées de Jim Morrison, dans laquelle le leader de The Doors a passé le spectacle à chahuter la foule et à crier des obscénités avant de mettre fin à la finale du set, « The End », dans une pose semblable à celle du Christ.

Un moment décisif pour la contre-culture

Mis à part les pitreries de Morrison, le reste des performances était tout aussi électrisant. Les Flying Burrito Brothers ont joué un set époustouflant, toujours à la hauteur de leur premier album historique, Le palais doré du péché. Peu de temps après le Seattle Pop Festival, cependant, le bassiste des Burritos Chris Ethridge a quitté le groupe, faisant de leur performance un document essentiel de leur formation originale.

Vêtue d’une robe en résille audacieuse, Tina Turner a déchiré la scène avec ses mouvements emblématiques, tandis que le producteur de Chicago Jimmy Guercio aurait été parachuté sur le terrain pour la performance du groupe, a rappelé Grafmyre.

1969 n’a pas seulement été un tournant dans le mouvement contre-culturel, mais un tournant pour de nombreux artistes qui ont soit poursuivi leur trajectoire ascendante, comme Alice Cooper et Santana, soit sont tombés à l’eau – comme Vanilla Fudge qui s’est dissoute neuf mois plus tard.

Bien que le Seattle Pop Festival reste une note de bas de page dans l’histoire du rock, il s’agissait d’une étape importante sur la route de Woodstock et de l’un des plus grands festivals de rock de tous les temps à se tenir dans le nord-ouest du Pacifique.

En quelques mois à peine, à l’aube des années 70, il semblerait que la paix et l’amour ne soient plus qu’un souvenir.

