Musicien toujours avide des merveilles de la terre, Vangelis est retourné directement au sol pour l’album avec lequel il est entré dans les charts britanniques le 13 octobre 1984. Soil Festivities a été inspiré par les processus de la nature qui se déroulent littéralement sous nos pieds, comme une célébration du cycle printanier de la nouvelle vie.

Au moment de la sortie de l’album, le multi-instrumentiste grec avait misé sur le public pour ses albums des années 1970 tels que Paradis et enfer et Albédo 0,39. Après l’énorme succès de sa bande originale de 1981 pour Chariots Of Fire, lauréat d’un Oscar, Vangelis était une propriété en vogue, mais a décidé que son prochain projet serait beaucoup plus discret. En 1983, il crée la bande originale d’un film japonais intitulé Antarctica (le titre japonais original était Nankyoku Monogatari), qui n’est sorti que localement à l’époque, avec une diffusion plus large qu’en 1988.

Soil Festivities, enregistré comme d’habitude aux Nemo Studios à Londres et produit par l’artiste lui-même, était le retour de Vangelis à des sorties plus grand public, et était le premier d’une trilogie lâche d’albums qui s’est poursuivie l’année suivante avec Mask et Invisible Connections.

Un favori des fans avoué

L’album de 1984, qui a atteint la 55e place dans un classement britannique de quatre semaines, se composait de cinq mouvements, le premier d’une durée de 18 minutes. Il est chaleureusement considéré par les passionnés de Vangelis comme l’un de leurs favoris parmi son catalogue.

Écoutez la liste de lecture Vangelis Best Of de uDiscover Music.

Les mouvementvangelis.com Le site décrit le disque comme un « joyau » dans son œuvre, notant : « Vangelis parvient très bien à faire passer ce sentiment de« miracle de la nature » ​​et présente une vue rapprochée très directe du monde naturel (microscopique). En conséquence, il est presque complètement dépourvu de facteur humain, sa nostalgie habituelle n’est pas vraiment apparente ici et aucune voix n’est utilisée. Un avis sur Vangeliscollector.com ajoute : « Il aurait été difficile de sortir un single de cet album. Il a vraiment besoin d’être entendu dans son intégralité pour être apprécié.

Achetez ou diffusez les Fêtes du sol.