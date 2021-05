Fête à la Giuseppe Meazza

08/05/2021 à 20:25 CEST

Marc Zapater

le Inter de Milan célébré le «Scudetto» dans le Giuseppe Meazza avec une victoire éclatante sur le Sampdoria (5-1).

INT

SAM

Inter

Handanovic (Radu 46 ‘); Ranocchia, Bastoni, D’Ambrosio; Gagliardini (Barella 61 ‘), Eriksen (Brozovic 56’); Achraf, Vecino, Young; Lautaro (Sensi 73 ‘) et Sánchez (Pinamonti 55’).

Sampdoria

Audero; Bereszynski, Tonelli (Yoshida 46 ‘), Colley, Augello; Thorsby (Ekdal 46 ‘), Silva; Candreva, Ramírez (Verre 46 ‘), Jankto (Damsgaard 46’); et Baldé (Quagliarella 73 ‘).

Buts

1-0 M.4 Gagliardini, 2-0 M.26 Sánchez, 2-1 M.35 Baldé, 3-1 M.36 Sánchez, 4-1 M.62 Pinamonti, 5-1 M.70 Lautaro (PEN) .

Arbitre

Giovanni Ayroldi. TA: Tonelli (31 ‘) et Silva (68’).

Incidents

Au stade Giuseppe Meazza.

L’ensemble dirigé par Antonio Conte apprécié le match à domicile avec le titre qui les accrédite comme champions de la Une série sous son bras et avec une raclée à l’ensemble de Ranieri, y compris un double pour l’ancien bleu Alexis Sánchez.

C’était le premier match joué par le Inter de Milan après s’être proclamé champion de la ligue italienne la semaine dernière. Dans cette rencontre avec une ambiance de fête les pauvres Sampdoria il n’avait pas le choix. Gagliardini était en charge de l’ouverture du tableau de bord dans le Giuseppe Meazza avant l’aide de Jeune, avec seulement 4 minutes du match joué.

Rapidement, Alexis Sanchez voulait animer la fête. Le Chilien a réussi à envoyer le ballon au fond du filet défendu par Audero grâce à l’assistance fournie par Gagliardini, très actif dans le parti. Achraf combiné avec Sanchez pour l’attaquant d’atteindre son deuxième but et de faire 3-0 sur le tableau de bord.

Après une première partie de buts et d’intensité par l’équipe locale, le ton de la rencontre n’a pas changé. Pinamonti rejoint la fête, qui s’est terminée Lautaro avec le cinquième et dernier but, après avoir transformé le penalty sur Barella.

À partir de la minute 70, le Inter de Milan Il a déjà ralenti pour finir de savourer la rencontre.