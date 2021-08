Fête d’anniversaire d’Obama et Dee-1 sur la responsabilité des célébrités

Van Lathan et Rachel Lindsay abordent les tweets refaits surface de la petite amie de Nick Bosa et posent la question « L’âge excuse-t-il l’insensibilité ? (3:12), plus, la fête de Barack Obama comme si c’était en 2019 (18:07) et Matt Damon n’utilise pas le mot F il y a quelques mois (31:48). Ensuite, le rappeur Dee-1, nominé aux Emmy Awards, se joint à l’émission pour discuter de son récent tweet concernant DaBaby et Lil Nas X et de la “responsabilité de l’expression des célébrités” (36:30).

Hôtes : Van Lathan et Rachel Lindsay

Producteurs : Trudy Joseph et Donnie Beacham

