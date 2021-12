Fête de la Vierge de Guadalupe 2021 Quand est-ce ?

. Un fidèle catholique tient une image de la Vierge de Guadalupe, patronne du Mexique, à Mexico le 12 décembre 2017. Des millions de pèlerins visitent la basilique de Guadalupe à Mexico pour honorer la sainte patronne du pays, la Vierge de Guadalupe. / . PHOTO / Pedro PARDO (Crédit photo à lire PEDRO PARDO / . via .)

Dimanche prochain, le 12 décembre 2021, pour un an de plus, les Mexicains commémoreront leur traditionnelle Fête de la Vierge de Guadalupe.

Selon le site officiel de l’archidiocèse de Mexico, en ce jour il est rappelé qu' »elle est l’étoile de l’évangélisation, et que depuis Tepeyac, tous ses fidèles à travers le monde reçoivent son soutien et sa protection ».

En ce jour, qui constitue l’un des plus grands symboles de l’identité nationale et de la foi envers sa vierge patronne, il est de coutume que les fidèles fassent un pèlerinage à pied jusqu’à son sanctuaire situé dans la Basilique même, pour l’honorer et demander la grâce de ses miracles.

L’archidiocèse fait référence à cette célébration en disant :

« Il est apparu à San Juan Diego le 12 décembre 1531 et s’est apposé sur son ayate devant l’évêque de Mexico, Fray Juan de Zumárraga. Depuis lors, l’archevêque est le gardien de l’ayate de la Vierge de Guadalupe, étoile de la Nouvelle Évangélisation ».

Quelles activités sont réalisées pendant ce jour férié ?

La célébration en l’honneur de la Guadalupana commence la veille, le 11 décembre, où des millions de citoyens mexicains et de pèlerins du monde entier se rassemblent à l’autel pour attendre le lever du soleil, et dédient des offrandes et tout un répertoire de chants à la Vierge. , parmi lesquels se trouvent les Mañanitas traditionnelles.

Outre le pèlerinage habituel, divers danseurs se joignent également à la célébration, qui accompagnent les processions tout au long du voyage à leur arrivée à la basilique.

Déjà, à l’intérieur de chaque foyer, la célébration consiste en des prières du Saint Rosaire, des danses en l’honneur de la Vierge, et l’offrande d’un dîner spécial avec un repas typique appelé « relique », qui est partagé avec les amis, les voisins, la famille, les danseurs. (communément appelés matachines, qui utilisent des vêtements flashy dans leur danse), ainsi que tous ceux qui viennent à la célébration.

Enfin et surtout, dans les traditions les plus enracinées, les enfants nés ce jour-là sont baptisés du nom de Guadalupe, en l’honneur du Saint Patron.

Quel sera le protocole anticovid cette année ?

Selon InfoBae, la chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum a indiqué à travers ses réseaux sociaux que le 12 décembre la basilique de Guadalupe sera ouverte aux paroissiens qui décident d’assister à la célébration de la Vierge.

A déclaré le président qui a souligné lors d’une conférence de presse que pour éviter la contagion du COVID-19, il y aura des mesures sanitaires pour ceux qui viennent : « Maintenant, il y aura un protocole spécial. Et nous avons rendez-vous, probablement la semaine prochaine, notamment avec le recteur de la Basilique, mais aussi en général avec l’Église catholique, pour le thème du 12 décembre. Donc, nous allons nous rencontrer la semaine prochaine pour pouvoir donner l’information ».

Sheinbaum a exhorté la population à décider de se rendre à la Basilique le 12 décembre pour respecter les mesures sanitaires établies par le ministère de la Santé. Même si ces derniers jours, les autorités ecclésiastiques ont proposé de le fermer du 10 au 13 décembre et ont fait une invitation aux paroissiens à célébrer depuis chez eux afin d’éviter les foules.

Mais la chef du gouvernement a annoncé sur son compte Twitter que le lieu resterait ouvert. « Ça ne fermera pas, il y aura un protocole particulier et nous avons rendez-vous, probablement la semaine prochaine, notamment avec le recteur de la Basilique de Guadalupe, pour le thème du 12 décembre ».

Le protocole sanitaire mis en place par le SSA pour les événements est que l’utilisation correcte et obligatoire de masques faciaux est requise dans le lieu, la distance entre chacun des paroissiens doit être d’au moins 1,5 mètre, ils doivent entrer en petits groupes ou un par un.

• Les participants doivent passer par les tapis désinfectants, mettre du gel antibactérien ; prenez votre température.

• Le contact avec les mains, le visage, le nez et les yeux doit être évité autant que possible.

• Les personnes présentant des symptômes de COVID ne devraient pas y assister.

• Le gouvernement de Mexico mettra également en œuvre un plan de sécurité à l’intérieur et autour du complexe.

Les visites de la Basilique de la Vierge de Guadalupe avancent | Noticias Telemundo Vidéo officielle de Noticias Telemundo. Malgré les restrictions dues à la pandémie, les pèlerins arrivent au temple avant le 12 décembre car ils craignent une fermeture de la basilique avec l’avance des jours. Cette année, environ 10 millions de fidèles sont attendus pour célébrer le saint patron du Mexique. Téléchargez notre application :… 2021-12-07T01 : 10 : 31Z

