Fête de la Vierge de Guadalupe : pourquoi est-elle célébrée ?

. Une image de la Vierge de Guadalupe est vue lors de la célébration de l’apparition de la Vierge de Guadalupe au paysan indigène Juan Diego au Mexique en 1531, dans la basilique de la Vierge de Guadalupe, au centre de la ville de Guatemala, en décembre 12, 2017.

La célébration de la Journée de la Vierge de Guadalupe est célébrée chaque année, pour commémorer le miracle de la quatrième et dernière apparition de la Vierge Marie à l’aborigène Juan Diego, sur la colline de Tepeyac, le 12 décembre 1531.

La basilique de Guadalupe à Antiguo Cuscatlán se prépare pour la célébration de la Journée de la Vierge de Guadalupe ce dimanche 12 décembre. Les paroissiens s’approchent déjà de l’église pour commémorer cet événement spécial pour les catholiques. pic.twitter.com/ENGZYYDVgU – Noticiero Hechos (@NoticieroHechos) 10 décembre 2021

Selon Univisión, en décembre de cette année (1531), la Vierge est apparue à l’aborigène, alors qu’il se rendait à Mexico pour assister à la messe, et a dit : « Juanito, le plus petit de mes enfants : je suis la Vierge Marie à jamais , Mère du vrai Dieu, par qui on vit. Je désire vivement qu’un temple soit construit pour moi ici, afin de montrer et de prodiguer tout mon amour, ma compassion, mon aide et ma défense à tous les habitants de cette terre et à tous ceux qui m’invoquent et me font confiance. Va voir l’évêque et dis-lui que je veux un temple dans cette plaine. Allez y mettre tous vos efforts ».

À son retour dans sa ville natale, Juan Diego rencontra à nouveau la Vierge et lui dit que l’évêque Zumárraga ne l’avait pas crue sur parole. Maria lui a demandé de revenir le voir le lendemain et de répéter le message.

Lors de la deuxième visite, l’évêque a dit à Juan Diego de demander à la dame un signe qui prouverait que c’était sa volonté qu’un temple y soit construit. Sur le chemin du retour, l’Indien a vu Maria et lui a fait part de la demande de l’évêque. Alors la Vierge lui a demandé de revenir le lendemain, pour recevoir le signal.

Il se trouve que Juan Diego n’a pas pu assister au rendez-vous car son oncle était très malade. Quand, à l’aube, il alla chercher un prêtre pour donner à son oncle l’extrême-onction, par honte il prit un autre chemin pour éviter la Vierge, mais elle sortit à sa rencontre en lui demandant où il allait.

Avec tristesse, Juan Diego a expliqué ce qui se passait. La Vierge lui assura que son oncle était déjà en bonne santé et qu’il ne mourrait pas. Alors l’Indien lui demanda le signal qu’il devait porter à l’évêque. María l’a dirigé vers le sommet de la colline, où il a trouvé des roses castillanes fraîches, à une époque où elles ne fleurissaient pas. Il en prit autant qu’il le put et les enveloppa dans sa couverture, pour les apporter à l’évêque.

Une fois devant monseigneur, le 12 décembre 1531, Juan Diego déplia sa couverture, les roses tombèrent au sol et ce qu’on appelle aujourd’hui l’image de la Vierge de Guadalupe fut peinte sur la tilma. Après cela, l’évêque a construit un temple à l’endroit désigné par l’Indien.

Un rôle dans l’histoire

Cette source dit que la soi-disant « Patronne du Mexique » et « Missionnaire céleste du Nouveau Monde » est vénérée par des millions de croyants à travers le monde, grâce à ses miracles accordés et son rôle d’unificatrice des religions européennes et indigènes, et faussaire de paix.

La Vierge de Guadalupe, qui s’appelait aussi Tonantzin (« Notre Mère » en nahuatl) « nom de l’ancienne déesse indigène qui possédait un temple sur la colline de Tepeyac, détruit par les espagnols lors de la conquête », a conduit à la conversion au catholicisme de milliers d’Indiens, faisant du Mexique l’un des pays les plus pieux.

Depuis quand est-il célébré ?

Après le miracle de la quatrième apparition, l’événement est célébré avec une grande dévotion, et en fait on sait que la première nouvelle qu’on a d’une célébration officielle date de 1667, lorsque par la bulle du pape Clément IX elle est instituée en décembre 12 comme jour de fête en l’honneur de la Vierge de Guadalupe. Pour 1824, le Congrès national a déclaré le 12 décembre comme fête nationale.

Enfin, aux États-Unis, depuis 1988, la célébration liturgique de la Vierge a été élevée au rang de Fête dans tous les diocèses du pays, et actuellement les expressions de l’amour de Guadalupano se sont multipliées, ajoutant environ deux millions de fidèles qui font le pèlerinage chacun an et ils célèbrent la fête de la vierge noire dans la Villa.

LIRE LA SUITE : Carmen Salinas : qui sont les enfants de l’actrice mexicaine ?