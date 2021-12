Fête de la Vierge de Guadalupe : Prières à partager

. Prières à partager pour la Journée de la Vierge de Guadalupe.

Ce dimanche 12 décembre 2021 est célébrée la Fête de la Vierge de Guadalupe. Chaque année, des milliers de fidèles de la Sainte Mère de Guadalupe se rendent dans les temples religieux pour remercier la Sainte Mère de Guadalupe pour chacun des miracles accordés.

Chaque 12 décembre est célébré le Jour de la Vierge de Guadalupe, ceci dans le but de commémorer le 12 décembre de l’année 1531, date à laquelle la Vierge Juan Diego a été appréciée sur la colline de Tepeyac (territoire actuel de la Ville de Mexico).

Selon ACI Prensa, tout s’est passé un samedi de 1531 début décembre, un Indien du nom de Juan Diego, est allé très tôt le matin de la ville où il résidait à Mexico pour assister à ses cours de catéchisme et entendre la Sainte Messe. . Lorsqu’il atteignit la colline appelée Tepeyac, c’était l’aube et il entendit une voix l’appeler par son nom.

Il monta au sommet et vit une Dame d’une beauté surhumaine, dont la robe était brillante comme le soleil, qui lui dit avec des mots très gentils et attentifs : « Juanito : Le plus petit de mes enfants, je suis toujours la Vierge Marie, Mère de la vrai Dieu, par qui on vit. Je désire fortement qu’un temple soit construit pour moi ici, afin de montrer et de prodiguer tout mon amour, ma compassion, mon aide et ma défense à tous les habitants de cette terre et à tous ceux qui m’invoquent et me font confiance. Va voir l’évêque et dis-lui que je veux un temple dans cette plaine. Allez y mettre tous vos efforts ».

Prières à partager pour la Journée de la Vierge de Guadalupe

OH PURE VIERGE DE GUADALUPE

O Vierge très pure de Guadalupe ! Atteignez-moi de votre Divin Fils le pardon de mes péchés, une bénédiction pour mon travail, un remède pour mes maladies et mes besoins et tout ce que vous jugerez approprié de demander pour moi et ma famille. Oh Sainte Mère de Dieu ! Ne méprisez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivrez-nous plutôt de tous les dangers. Oh Vierge pleine de Gloire et de bénédiction ! Par le Christ Notre Seigneur, Amen.

SANTA MARIA DE GUADALUPE

Sainte Marie de Guadalupe, Rose mystique, intercède pour l’Église, protège le Souverain Pontife, entend tous ceux qui vous invoquent dans leurs besoins. Tout comme tu pourrais apparaître à Tepeyac et nous dire : tends-nous la main de ton Divin Fils de la préservation de la Foi, tu es notre douce espérance dans l’amertume de cette vie. Donnez-nous votre amour ardent et la grandeur de la persévérance ultime. Amen.

SAINTE VIERGE DE GUADALUPE

Très Sainte Vierge de Guadalupe, Mère de Dieu, Notre-Dame et notre Mère ! Venez ici vous prosterner devant votre Sainte Image, que vous avez laissée estampée sur le tilleul de Juan Diego en gage d’amour, de bonté et de miséricorde. Les paroles que tu as dites à Juan avec une tendresse ineffable résonnent encore : quand, rayonnante de beauté, tu es apparue à ses yeux sur la colline de Tepeyac. Faites-nous mériter d’entendre ces mêmes mots au plus profond de notre âme. Oui, tu es notre Mère ; la mère de Dieu est notre Mère, la plus tendre, la plus compatissante. Et pour être notre Mère et nous abriter sous le manteau de ta protection, tu es restée à ton image de Guadalupe. Très Sainte Vierge de Guadalupe, montrez que vous êtes notre Mère. Défendez-nous dans les tentations, consolez-nous dans la tristesse et aidez-nous dans tous nos besoins. Dans les dangers, dans les maladies, dans les persécutions, dans l’amertume, dans l’abandon, à l’heure de notre mort, regarde-nous avec des yeux compatissants et ne te sépare jamais de nous.

NOTRE DAME DE GUADALUPE

Dieu de puissance et de miséricorde, tu as béni les Amériques à Tepeyac avec la présence de la Vierge Marie de Guadalupe. Que son intercession aide tous, hommes et femmes, à s’accepter comme frères et sœurs. Pour ta justice, présente dans nos cœurs, que la paix règne dans le monde. Nous te le demandons par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.

MÉMOIRE

Souviens-toi, ô très miséricordieuse Vierge de Guadalupe, qu’aucun de ceux qui sont venus à ta protection, implorant ton aide et exigeant ton aide n’a été abandonné par toi. Fort de cette confiance, je me tourne vers Toi, ô Vierge Mère ! et bien que gémissant sous le poids de mes péchés, j’ose paraître devant votre souveraine présence. Ne jetez pas Oh Mère de Dieu ! mes humbles supplications, inclinez plutôt vos oreilles vers elles et daignez y assister favorablement. Amen.

OH VIERGE IMMACULÉE !

Écoute la prière que nous t’adressons et présente-la à ton Fils Jésus. Donner la paix, la justice et la prospérité à notre peuple. Nous voulons être totalement vôtres et toujours fidèles à Jésus-Christ dans son Église. Vierge de Guadalupe, bénissez nos familles. Ayez pitié de nous et conduisez-nous toujours à Jésus. Et ainsi, libres de tout mal, nous pouvons conduire les autres à la joie et à la paix qui ne peuvent venir que de votre Fils Jésus-Christ. Amen.