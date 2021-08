Fête de l’indépendance 2021 : histoire et signification de la célébration de la liberté de l’Inde le 15 août

in

Pendant 200 ans, les Indiens ont subi la domination des colonisateurs britanniques à partir de 1757.

75e jour de l’indépendance, histoire et signification du 15 août : les Indiens de tout le pays commémoreront la libération du pays de la domination britannique en célébrant son 75e jour de l’indépendance le 15 août 2021 lorsque le drapeau tricolore sera déployé par le Premier ministre Narendra Modi.

Le projet de loi sur le jour de l’indépendance de l’Inde a été présenté à la Chambre des communes britannique le 4 juillet 1947 et adopté en moins de quinze jours. Le 15 août 1947, l’Indien est devenu une nation libre avec la bifurcation de l’Inde et du Pakistan.

Cependant, ce que beaucoup d’entre nous ne savent pas, c’est la raison pour laquelle le 15 août a été choisi comme jour de l’indépendance, qui devait auparavant être observé le 26 janvier.

Pendant 200 ans, les Indiens ont subi la domination des colonisateurs britanniques à partir de 1757. Leur contrôle sur le pays a été acquis par la victoire de la Compagnie anglaise des Indes orientales à la bataille de Plassey.

Lord Mountbatten – le dernier vice-roi de l’Inde – a obtenu du Parlement britannique le mandat de transférer le pouvoir avant le 30 juin 1948. Cependant, il a choisi de quitter l’Inde près d’un an avant la date d’échéance.

Le 15 août est également connu pour la partition de l’Inde indivise en Inde Pakistan, qui a eu lieu les 14 et 15 août 1947.

Les Britanniques ont gouverné le pays avec leur politique de « diviser pour mieux régner » qui a conduit à des différences entre les hindous et les musulmans du pays. En raison de ces troubles, un pays séparé a été formé à la veille du 14 août 1947 après de violentes émeutes, des massacres et l’exode de près de 15 millions de personnes.

Le 15 août 1947, Jawaharlal Nehru, le premier Premier ministre de l’Inde indépendante, a dévoilé le drapeau tricolore au Fort Rouge de Delhi. La pratique coutumière se poursuit jusqu’à ce jour alors que le Premier ministre déploie le drapeau tricolore avant de prononcer un discours depuis le monument historique.

Le Jour de l’Indépendance est un rappel des sacrifices consentis par nos vaillants combattants de la liberté qui se sont opposés aux colonisateurs et en ont subi les conséquences les plus dures sans broncher.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.