Fête de l’Indépendance 2021 | “La douleur restera toujours avec nous”: le PM Modi exprime son chagrin face aux décès dus au COVID-19 en Inde

Le Premier ministre Modi a déclaré que l’Inde était fière d’avoir le plus grand programme de vaccination au monde et que plus de 54 millions de personnes avaient déjà pris les vaccins COVID-19. (Photo ANI)

Le Premier ministre Narendra Modi a salué dimanche la lutte de l’Inde contre le coronavirus tout en exprimant son chagrin face à la mort de milliers de personnes malgré les tentatives désespérées du gouvernement. Il a également déclaré que l’Inde est fière d’avoir le plus grand programme de vaccination au monde et que plus de 54 millions de personnes ont déjà pris les vaccins COVID-19.

«Cette période de Corona est devenue un grand défi devant notre pays, qui grandit sur la voie du progrès, devant toute la race humaine. Le peuple indien a mené cette bataille avec retenue et patience. C’est un moment de fierté pour nous que grâce à nos scientifiques, nous avons pu développer deux vaccins COVID Make In India et mener la plus grande campagne de vaccins au monde. Après tous nos efforts nous en avons aussi perdu beaucoup dans ce combat contre le COVID19. Cette douleur insupportable restera toujours avec nous », a-t-il déclaré dans son discours à la nation depuis les remparts du Fort Rouge à l’occasion du 75e jour de l’indépendance de l’Inde.

Il a déclaré que s’il était un fait que l’Inde a vu moins de décès dus au COVID-19 par rapport aux autres pays les plus touchés, ce n’était pas quelque chose pour se féliciter et plutôt continuer la lutte contre le nouveau coronavirus.

Le Premier ministre a également salué les personnes impliquées dans la fabrication de vaccins dans le pays et a déclaré que l’Inde n’avait pas à dépendre du monde extérieur pour les vaccins contre le coronavirus. “Nous devons nous assurer d’atteindre notre objectif de construire Aatmanirbhar Bharat lorsque nous célébrons les 100 ans de l’indépendance de l’Inde”, a déclaré le Premier ministre Modi.

Il a également félicité les médecins, les infirmières et les ambulanciers paramédicaux pour leurs efforts dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Le Premier ministre a souligné la création de la plate-forme numérique, l’application CoWIN, qui attirait l’attention du monde.

Parlant de la fourniture de rations gratuites à 80 crores de personnes pendant la pandémie, il a déclaré que cela avait surpris le monde et faisait l’objet de discussions. Modi a également appelé à des mesures pour combler le fossé entre les vies dans les villages et les villes.

