Le Premier ministre Modi a lancé un appel à Sabka Prayas (les efforts de chacun) ainsi qu’à « Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas » pour construire une Inde autonome.

Dimanche, le Premier ministre Narendra Modi a lancé un appel à Sabka Prayas (les efforts de tous) ainsi qu’à « Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas » pour construire une Inde autonome. Il a dit que « Sabka Saath – Sabka Vikas – Sabka Vishwas » et les efforts de chacun sont très importants pour atteindre tous nos objectifs.

S’adressant à la nation depuis les remparts du Fort Rouge à l’occasion du 75e jour de l’indépendance, Modi a déclaré : « Nous devons nous assurer d’atteindre notre objectif de construire Aatmanirbhar Bharat lorsque nous célébrons les 100 ans de l’indépendance de l’Inde.

« Amrut Kaal durera 25 ans. Cependant, nous ne devons pas attendre 25 ans pour atteindre nos objectifs. Il faut se mettre au boulot tout de suite ! La nation doit changer et nous devons également changer en tant que citoyens en fonction des temps qui changent », a déclaré le Premier ministre.

« Azadi Ka Amrit Mahotsav » est l’initiative du gouvernement pour marquer les 75 ans de l’indépendance de l’Inde, un hommage aux combattants de la liberté et à la lutte pour la liberté. Une série d’événements sont organisés à travers le pays pour marquer l’occasion.

