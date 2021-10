Fête de l’unité nationale 2021 : le PM Modi et le président Kovind rendent hommage à Sardar Vallabhbhai Patel

Le Premier ministre Modi a déclaré que le pays rendait hommage à Sardar Patel qui a donné sa vie pour » Ek Bharat, shreshth Bharat » et dont » vit non seulement dans l’histoire mais aussi dans le cœur de tous les Indiens « .

Le Premier ministre Narendra Modi et le président Ram Nath Kovind ont conduit dimanche la nation à rendre hommage à Sardar Vallabhbhai Patel à l’occasion de son anniversaire de naissance.

S’adressant à la nation à l’occasion de l’anniversaire de la naissance du premier vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur de l’Inde, le Premier ministre a déclaré que l’Inde devenait pleinement capable de relever tout défi interne ou externe et a affirmé que le pays ne pourra atteindre ses objectifs que si les gens restent unis. .

Le Premier ministre a déclaré que le pays rendait hommage à Sardar Patel qui a donné sa vie pour « Ek Bharat, shreshth Bharat » et dont « vit non seulement dans l’histoire mais aussi dans le cœur de tous les Indiens ».

Un hommage au grand Sardar Patel. https://t.co/P2eUmvo61n – Narendra Modi (@narendramodi) 31 octobre 2021

Dans un tweet en hindi, le président Ram Nath Kovind a rendu hommage à Patel et a déclaré : « Mes humbles hommages à l’occasion de l’anniversaire de naissance d’Iron Man Sardar Vallabhbhai Patel. Symbole de l’unité du pays, Sardar Patel occupe une place de choix parmi nos principaux bâtisseurs de nation. Les compatriotes seront toujours redevables à Sardar Patel pour avoir établi une culture du travail basée sur la moralité et le service à la nation.

Le président Ram Nath Kovind a rendu des hommages floraux à Sardar Vallabhbhai Patel à l’occasion de son anniversaire de naissance à Rashtrapati Bhavan. pic.twitter.com/UUk6V1OEa3 – Président de l’Inde (@rashtrapatibhvn) 31 octobre 2021

Tweetant en hindi, le ministre de l’Intérieur Amit Shah a écrit : « Le dévouement, la loyauté, la lutte et le sacrifice de Sardar Patel pour la patrie inspirent chaque Indien à se consacrer à l’unité et à l’intégrité du pays.

En rendant hommage à la ‘Statue de l’Unité’ à Kevadiya, Shah a déclaré : « Kevadia n’est pas seulement le nom d’un lieu, c’est devenu un sanctuaire – un sanctuaire d’unité nationale, de patriotisme. Cette statue haute de #SardarPatel envoie un message au monde que l’avenir de l’Inde est prometteur, que personne ne peut nuire à l’unité et à l’intégrité de l’Inde. Le ministre de l’Intérieur a également prêté serment d’unité nationale pendant la cérémonie.

Le ministre de la Défense Rajnath Singh a également tweeté et écrit : « Sardar Vallabhbhai Patel, un héros qui a uni le pays dans le fil de l’unité, restera dans les mémoires pour son rôle dans la libération de l’Inde et son leadership décisif. Il a également beaucoup contribué à la construction de New India. Je m’incline devant lui à l’occasion de son anniversaire de naissance.

Le gouvernement dirigé par Modi célèbre l’anniversaire de la naissance de Patel sous le nom de « Ekta Diwas » ou Journée de l’unité nationale depuis 2014. Né le 31 octobre 1875 à Nadiad dans le Gujarat, Patel a été le premier ministre indien de l’Intérieur à être crédité de la fusion de plus de 560 États dans l’Union de l’Inde.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.