Fête des mères 2021: comment faire en sorte que votre maman se sente spéciale pendant la quarantaine

Par Shifa Merchant

Un jour ne suffit jamais pour dire et montrer ce que nos mamans signifient pour nous. Elle a besoin d’être célébrée tous les jours car nous lui devons ce que nous sommes aujourd’hui. Nous avons tous des traits qui reflètent la personnalité de notre mère, pour certains, cela peut être ses actions, son empathie et la façon dont nous parlons. Quand nous devenons maman, tout l’amour, la positivité et l’attitude de ne jamais abandonner que nous versons en élevant nos bébés, tout vient de nos mères. Comme ils le disent à juste titre, il faut une femme forte pour en élever une.

Alors que nous tous, en tant qu’individu et en tant que famille, luttons collectivement contre les temps dévastateurs actuels et essayons de nous accrocher à chaque cellule de notre corps, n’oubliez pas d’être là pour vos proches. Nous sommes toujours occupés et occupés à la maison avec nos réunions de zoom, nos appels de travail et nos sessions vidéo avec des amis, mais ce que nous réalisons très tard, c’est que de nombreuses mamans sont isolées, loin de leur famille et sont surchargées en ce moment avec tant de travail et ont à peine moi le temps. Donc, cela m’a traversé l’esprit, que se passe-t-il si nous essayons de proposer des gestes spéciaux comme l’initiative #MomsGotTalent de Trell qui n’est remplie que d’amour et de soin pour mettre un sourire sur les visages qui sont nos bouées de sauvetage – NOS MAMANS !!

Voici donc quelques recommandations d’une maman à l’autre:

Portez le chapeau de chef pendant une journée et surprenez-la en cuisinant tous les repas pour elle et la famille. S’assurer qu’elle a quelques jours de congé dans la semaine lui permettra de se détendre, de se détendre et de faire les choses qu’elle aime pour elle-même. Après tout, elle a cuisiné pour vous avec tant d’amour toute sa vie. Utilisez la période de verrouillage pour lui dire à quel point elle compte pour vous à travers vos actions. Nous aimons tous les fleurs et les biscuits au chocolat noir. Pourquoi n’apportez-vous pas un grand sourire sur son visage en la surprenant avec des biscuits au chocolat noir faits maison et un art floral fait à la main comme cadeau de fête des mères. Cela peut être un cadeau vraiment attentionné, et elle le chérira pour toujours! Parlant d’expérience personnelle, avez-vous déjà offert à votre maman un bon vieux “champi de cheveux” ?? C’est un favori personnel avec moi et ma mère. Et cela donne également à vous deux le temps de créer des liens sur des conversations heureuses dans votre enfance et sur la façon dont les rôles se sont inversés maintenant Que vous soyez un garçon ou une fille, ne laissez pas le sexe définir les tâches ménagères. Comme le travail domestique n’est pas basé sur le genre. Participez davantage à la cuisine, au nettoyage, à la vaisselle, à la lessive et simplement à aider les mères plus souvent. Si votre mère est coincée dans un autre pays à cause du verrouillage, pourquoi ne pas la surprendre en lui envoyant une grande boîte de laddoos faits maison de son choix. Vous pouvez prendre l’aide d’amis qui restent dans la même ville. Laissez votre cœur montrer la voie à votre maman.Si votre maman aime les plantes et les fleurs, surprenez-la en redessinant son balcon et en y ajoutant ses plantes en pot préférées.

(L’auteur est A Lifestyle and Travel Blogger on Trell. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

