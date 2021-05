Fête des mères 2021: comment les marques honorent la contribution des mères

Les campagnes de la marque ont publié cette fête des mères 2021

Pour honorer et célébrer les mères à travers le pays pour les différents rôles qu’elles jouent, les marques ont déployé des campagnes variées à l’occasion de la fête internationale des mères. BrandWagon Online examine certaines des campagnes lancées pour célébrer les mères.

Fonds commun de placement Edelweiss

Cette année, Edelweiss Mutual Fund a lancé un nouveau film d’éducation des investisseurs qui tourne autour de l’idée que «Life ho ya money, Mom ki Advice Zaroori hain». Le film a été conceptualisé par The Fickle Formula, un groupe de studios de contenu basé à Mumbai. À travers ce film, Edelweiss Mutual Fund salue le rôle d’une mère en tant qu’ami, conseillère et confidente dans l’élaboration de notre système de valeurs et de notre attitude envers l’argent.

Modi Naturals – Oleev

Oleev a déployé une campagne vidéo numérique #OleevMomWarrior pour la fête des mères, rendant hommage aux mamans pour avoir toujours été une guerrière et être la meilleure version d’elles-mêmes dans toutes les situations. La campagne met en valeur les différents rôles que les mamans jouent avec bonheur dans leur vie, qu’il s’agisse de gérer la maison ou le travail, d’être un pilier de soutien ou même de donner un coup de main aux devoirs scolaires et de ne jamais montrer aucun signe de défaite.

Madame

La marque de mode féminine Madame, avec sa nouvelle campagne, rend hommage à la contribution que les mères jouent dans la vie de chaque individu. La campagne met en valeur le lien entre une mère et un enfant, et leur impact éternel. La nature émotionnelle, solidaire et toujours compréhensive d’une mère est illustrée à travers la vidéo.

Nouvelles de Prega

Pour célébrer et honorer le symbole de l’amour en cette Fête des Mères, la campagne de Mankind Pharma réitère que la confiance d’une mère en un enfant aide l’enfant à progresser et à réussir dans la vie. La campagne #CoolHaiMeriMaa vise à apprécier leur volonté de se tenir debout et de sourire pour leurs enfants et de les guider dans les situations les plus difficiles.

Arrêt des acheteurs

Shoppers Stop, a dévoilé une campagne numérique pour la fête des mères intitulée #MyFirstLove. La campagne exprime gratitude et appréciation à toutes les mères, qui ont fait tout leur possible pour rendre tous nos premiers jalons spéciaux et mémorables.

Bombay Shaving Company

Alors que la pandémie continue d’avoir un impact sur la vie de millions de personnes à travers le pays, Bombay Shaving Company encourage les personnes éloignées de leur mère à partager numériquement #WaveofLove. «Dans notre bataille pour vaincre la vague de désespoir dans le monde, voici une vague plus forte et plus heureuse», a déclaré la société sur ses poignées sociales.

Thés d’Inde

Teas From India a lancé une campagne numérique qui a été conceptualisée par L&K Saatchi & Saatchi et vise à encourager les enfants à faire une tasse de thé à leur mère le matin. La campagne a été dirigée vers le jeune public.

Fonds commun UTI

Développé par Hotstuff, le nouveau film de UTI Mutual Fund a communiqué le message sur la façon dont toutes les petites habitudes quotidiennes que nos mères nous inculquent depuis notre enfance, qui, alors que nous sommes jeunes, se sentent comme une application, peuvent en fait aider à devenir un investisseur responsable et intelligent avec le refrain de la chanson “Sahi Baat Mummy Ne Kahi Thi”. Le film rend hommage à de petits conseils, inculqués par les mères à leurs enfants, qui les aident à devenir de meilleurs investisseurs et éventuellement de meilleurs êtres humains dans la vie.

