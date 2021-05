Fête des Mères 2021: Images à partager

Les roses ., importées d’Équateur pour la fête des mères, sont inspectées par des spécialistes agricoles du US Customs and Border Protection (CBP).

!Bonne Fête des Mères! Être maman, ce n’est pas seulement changer les couches, fabriquer des biberons et de la nourriture pour bébé. Ces choses ne sont que le début d’un long chemin dans lequel les mères se rendent compte qu’elles doivent lutter jour après jour pour donner le meilleur à cet être qu’elles ont mis en lumière et dans lequel elles ont tout leur bonheur, leur illusion et leurs attentes.

Une mère est la meilleure définition de l’amour inconditionnel. Qui vous aime simplement parce que vous êtes. Pas à cause de ce que vous avez été, de ce que vous êtes ou de ce que vous promettez d’être. Il vous aime simplement parce que vous l’êtes. Qui vous aime voir vos défauts, mais qui ne les utilisera jamais contre vous. Qui vous aime pour vos vertus et les proclamera aux quatre vents, avec une vraie fierté et un sourire aux lèvres.

Qui veut que vous vous donniez tout, sachant qu’ils ne recevront peut-être rien en retour, et même ainsi, ils n’arrêteront pas de vous le donner. C’est le miroir où tu peux voir ton bonheur, tu la verras heureuse si elle te voit heureuse, et tu la verras triste si tu es comme ça. Qui vous soutiendra, même si vous avez déjà commis une erreur, et qui continuera à vous soutenir lorsque vous trébucherez à nouveau. Et surtout, quelque chose sur lequel nous sommes tous d’accord: une mère est unique.

Aujourd’hui 9 mai, jour de sa naissance, envoyez-lui de belles images qui mettent en valeur tout l’amour et la gratitude que vous lui devez.

Images à partager avec maman

