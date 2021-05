Fête des Mères 2021: Phrases pour les futures mamans

. Sur cette photo prise le 31 mars 2020, la future maman Jamie Chui, 33 ans, pose ses mains sur le ventre de son bébé en s’adressant à l’. à Hong Kong

Quand une future mère dans la famille annonce qu’un autre membre de la famille arrivera bientôt, tout se transforme en joie et en excitation. Tout le monde veut entourer cette femme qui est pleine de joie pour le nouveau chemin qu’elle va entreprendre, mais qui a aussi des peurs et des attentes pour cette nouvelle vie qui plus qu’apporter au monde, elle sera une petite personne pour qui elle devra se battre et protéger, pour le faire traverser la vie.

Rien ne se compare à l’amour d’une mère et les mots sont insuffisants pour exprimer tout l’amour, l’appréciation, la considération et le respect qu’ils méritent. En cette fête des mères, les mères maternelles ont également besoin d’être exaltées pour ce privilège et l’œuvre que Dieu et la vie leur ont confiées.

Bonne fête des mères! 👩

Joyeuse fête des mères! 💐 #TheSashaView #MothersDay # MothersDay2021 #MomLife pic.twitter.com/FhWSQLutte – La vue Sasha (@SashaTirador) 8 mai 2021

Alors que diriez-vous à une future maman si votre désir est d’exprimer tout votre amour et votre soutien à ce stade de la vie, vous trouverez ici une série de messages de félicitations que vous pouvez envoyer par messages ou sur Facebook, Twitter, entre autres réseaux social pour saluer cette femme qui est dans la douce attente de devenir mère.

Phrases pour les futures mamans

• Lorsque vous avez peur ou que vous êtes triste, imaginez à quel point vous serez heureux lorsque vous verrez le visage de votre bébé. Toutes vos peurs disparaîtront.

• Félicitations, maman, la plus grande aventure de ta vie a commencé, et félicitations, cher bébé, sois chanceuse parce que tu as été la meilleure maman du monde.

• Vous êtes devenue mère, votre premier enfant sera celui qui vous apprendra ce qui compte vraiment dans la vie.

• Mettre au monde l’enfant que vous attendez ne devrait pas être l’une de vos plus grandes craintes, mais l’une de vos meilleures réalisations.

• Félicitations, chère maman, à partir de maintenant vous serez très occupée mais cela ne vous dérangera pas car votre cœur sera rempli de joie.

• Ni les cernes, ni la fatigue, ni les cheveux ébouriffés n’auront d’importance pour vous, maintenant vous n’aurez d’yeux que pour votre petit ange.

• Félicitations, chère maman, préparez-vous à ne pas dormir maintenant ou lorsque votre enfant est adolescent.

• Soyez assuré que votre vie sera remplie de lumière et que plus rien ne sera plus jamais pareil. Tout changera et ce sera le meilleur des changements que vous avez vécus. Toutes nos félicitations”.

• Mon cœur bat mille fois par heure à cause de l’énorme joie que je ressens. Et comment pourrais-je ne pas être heureux si ma grande amie de toujours allait être maman en peu de temps? Que ce soit un homme ou une femme, je vais beaucoup aimer votre enfant, de toute la force de mon cœur.

• Je vais beaucoup te gâter, tu auras toujours mon attention et mon amour, je serai comme ta tante car je t’aimerai autant que si nous étions du même sang. Je te félicite beaucoup, future maman ».

• Le bonheur que vous allez avoir est très grand, et bien qu’il s’accompagne d’une énorme responsabilité, croyez-moi, ce sera la meilleure chose qui vous arrivera dans la vie. Que Dieu vous bénisse toujours, vous et mon petit-fils ».

• «Ressentez comment ce nouvel être transforme votre vie en une bénédiction, à partir du moment où il s’est installé dans votre ventre, en vous choisissant comme sa maman. Beaucoup de bénédictions dans cette nouvelle étape, belle cousine ».

• “Dieu vous a transformé en graine pour que la plus belle rose puisse germer de vous, c’est pourquoi je vous souhaite mille bénédictions pour que vous soyez une nouvelle maman.”

• «Ma fille, tu ne peux pas imaginer à quel point cela me fait plaisir de savoir que je serai bientôt grand-mère pour toi. Je sais que tu sauras être une bonne mère parce que tu as toujours été une très bonne fille.

• «Cet être qui se forme dans votre ventre deviendra le moteur de votre vie. L’amour que vous ressentez pour votre enfant n’aura pas de limites. Toutes nos félicitations.”

• «Ce ne sont que neuf mois pendant lesquels vous aurez votre bébé en vous, mais quand il naîtra, ce sera le moment le plus spécial de tous. Vous sentirez qu’avec lui, les espoirs et de nombreuses illusions renaîtront parce qu’un fils est le moteur de la vie de sa mère. “

• «Profitez au maximum de la période de grossesse car pendant ces mois, vous aurez votre bébé est juste pour vous. Quand vous le verrez grandir et quitter la maison, vous vous souviendrez de ces moments. Le cœur de ta mère battra toujours pour lui. “

• Vous êtes très chanceux d’avoir réalisé votre grand rêve d’être une mère. Votre fille n’est pas encore née, mais elle est déjà la propriétaire de votre cœur.

• Il n’y a aucun moyen d’être une mère parfaite, mais il existe un million de façons d’être une bonne mère.

• Tout ce qui est bon dans la vie est désordonné: faire l’amour, danser, sauter, voler, rire, s’embrasser… et avoir un enfant.

