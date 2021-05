Fête des Mères 2021: Phrases pour maman

. Une femme portant un masque de protection porte un bouquet de fleurs lors d’une visite au marché aux fleurs de Columbia Road dans l’est de Londres le jour de la fête des mères, le 22 mars 2020.

Nous célébrerons la fête des mères en 2021 ce dimanche 9 mai. En ce jour spécial, nous rendrons hommage à ces êtres pleins d’amour, de dévouement, d’inconditionnalité et de dévouement, ce qui en fait les piliers les plus solides et les plus fondés sur lesquels les familles et la société sont soutenues.

Cette année, malheureusement, de nombreux foyers vont fêter sans compter sur la compagnie du lauréat, car la situation du Covid-19, empêche la mobilité et le rapprochement. Sans compter que pour beaucoup d’enfants, cette journée sera celle du souvenir et de la tristesse pour la mère qui est partie pour l’éternité.

POWER.Puissance pour aller de l’avant ou pour demander de l’aide et du pouvoir pour savoir quand vous avez juste besoin d’une minute pour vous-même! 🤪 À l’approche de #MothersDay, je suis impressionné par toutes les mères. Chères mamans magenta, criez à vous d’avoir tout équilibré! Je sais que ce n’est pas toujours facile! Profitez de VOTRE journée! ❤️ pic.twitter.com/u6YIR4BBfb – Deeanne King (@DeeanneKing) 8 mai 2021

Cependant, malgré toutes les difficultés que nous traversons, pour tous ceux qui ont la chance d’avoir cet être merveilleux qui leur a donné la vie, ils ne doivent pas manquer ce bon moment pour leur montrer tout leur amour et leur respect.

Par conséquent, si votre souhait est d’exprimer à votre mère ou aux mères de votre famille les phrases les plus belles et les plus méritantes de leur journée, voici une liste dans laquelle vous pourrez choisir celle que vous aimez le plus afin que vous puissiez les leur dédier. .

20 phrases à envoyer à maman

1. Mère, tu peux prendre la place de tout le monde, mais personne d’autre ne peut prendre ta place.

2. Je t’aime tellement maman … et je t’aime tous les jours de l’année.

3. Mère: vos bras s’ouvraient toujours quand je voulais un câlin. Votre cœur a compris quand j’avais besoin d’un ami. Tes yeux tendres se durcirent quand j’avais besoin d’une leçon. Ta force et ton amour m’ont guidé et m’ont donné des ailes pour voler.

4. Vous êtes la seule personne au monde à être toujours là, sans condition.

5. Si je vous rejette, vous me pardonnez. Si je me trompe, vous m’accueillez. Si les autres ne peuvent pas avec moi, tu m’ouvres une porte. Si je suis heureux, vous célébrez avec moi. Si je suis triste, ne souris pas avant de me faire rire. Tu es mon ami inconditionnel. Merci maman.

6. Ma mère était la plus belle femme que j’aie jamais connue. Tout ce que je suis, je le dois à ma mère. J’attribue tous mes succès dans cette vie à l’enseignement moral, intellectuel et physique que j’ai reçu d’elle. (George Washington).

7. Dieu ne pouvait pas être dans toutes les parties du monde, et c’est pourquoi il a créé les mères. Bonne journée.

8. Mère, quand tes pensées sont dans nos cœurs, nous ne sommes jamais loin de chez nous.

9. Ma mère est ma racine, ma fondation. Elle a planté la graine sur laquelle ma vie est basée; la conviction que la capacité d’obtenir ce que vous voulez commence dans votre esprit (Michael Jordan)

10. Félicitations, maman et merci X2 d’être à la fois père et mère

11. Maman, tu m’as porté sur ton ventre puis sur tes bras et sur ton épaule. Que puis-je faire d’autre que vous donner tout mon amour! Merci maman et félicitations!

12. Pour vous qui avez toujours eu vos bras ouverts et votre cœur plein d’amour pour moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci et bonne journée en sachant que tout le monde vous aime.

13. Merci maman, de m’être levée quand je suis tombée, de m’avoir soutenu quand je ne pouvais pas continuer, d’être mon exemple et de m’avoir donné tout ce que tu avais.

14. Pardonne-moi, ma Mère, de ne pas t’aimer beaucoup plus, car tu mérites que je t’aime à l’infini et au-delà.

15. Mille mercis à ma GRAND-MÈRE qui m’a donné le plus grand et le plus bel amour de ma vie… MA MÈRE.

16. Merci, maman, d’être une mère célibataire et d’avoir les couilles que mon père a ratées …

17. Maman est l’avion le plus rapide de la maison. Un magicien qui fait disparaître les larmes. Le conteur le plus drôle du monde. Le médecin qui guérit le mieux. Le cuisinier qui cuisine le mieux. L’héroïne qui vainc dans mes cauchemars. Le plus précieux et celui qui sourit toujours.

18. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux … Si ma mère dit que c’est bien fait.

19. Pour affronter le monde seul, mais sans crainte, pour l’amour que vous portez pour votre enfant, pour cela seul vous êtes et serez un exemple de courage

20. «Maman, tu es la seule femme à pouvoir dépasser ses limites. Peu importe à quel point vous êtes épuisé ou que tout autour de vous dit que vous ne devez pas continuer parce que de la même manière, vous faites tout jusqu’à ce que vous l’obteniez. La raison? Ton amour pour moi “-

