Fête des Mères 2021: Poèmes pour maman

. L’actrice britannique Margaret Lockwood (1911-1990) joue à l’extérieur avec sa fille de 5 ans, Julia.

L’amour de la mère est exceptionnel, car nous y trouverons toujours de l’amour et un abri à tout moment, surtout dans les moments les plus difficiles. Parce qu’une mère implique l’amour inconditionnel, la sagesse, la responsabilité et un certain nombre de vertus et de sacrifices, pour eux en ce jour des paroles inspirantes contenues dans de beaux poèmes, de sorte qu’en tant que leur garçon ou leur âme fille, même si vous êtes adulte, ils Partagez et exprimez qu’elle est et sera le seul et le plus sincère amour de votre vie à l’infini.

Quand tu regardes dans les yeux de ta mère, tu sais que c’est le

l’amour le plus pur que vous puissiez trouver sur Terre.

De tes parents tu apprends

“AMOUR” & “RIRE”,

Et comment mettre un pied avant l’autre. # MothersDay # motherhood #HappyMothersDay pic.twitter.com/dIHA86emrZ – Jawad Khan (@ JawadKh53544934) 8 mai 2021

Poèmes à dédier à maman

“Enseigner”: de Mère Teresa de Calcutta:

“Vous apprendrez à voler … mais ils ne piloteront pas votre vol,

Vous apprendrez à rêver … mais vos rêves ne rêveront pas,

Vous apprendrez à vivre … mais ils ne vivront pas votre vie,

Tu apprendras à chanter … mais ils ne chanteront pas ta chanson,

Vous apprendrez à penser … mais ils ne penseront pas comme vous,

Mais tu sauras qu’à chaque fois qu’ils volent, rêvent, vivent, chantent et pensent,

La graine du chemin enseigné et appris sera en eux! “

“Dulzura”, par Gabriela Mistral:

«Ma mère, tendre mère, laisse-moi te dire des douceurs extrêmes,

Mon corps que vous avez assemblé est le vôtre; laissez-le remuer sur vos genoux,

Tu joues à la feuille et moi à la rosée: et dans tes bras fous fais-moi suspendre,

Ma mère, tout mon monde, laisse-moi te dire les plus grandes affections ».

“Poème pour une future mère” – anonyme:

«Le miracle de la vie se déroule dans votre corps.

Le miracle de votre corps en gestation ne cesse de vous étonner.

Chaque instant de ces neuf mois est un miracle.

Le moment où vous saurez que ce miracle sera sans aucun doute le moment de votre vie.

Ce moment auquel nous aspirons tous.

Ce moment de bonheur parfait.

Maintenant, votre corps est à la maison de votre enfant.

Ce corps a été préparé à partir de votre propre gestation pour ce moment.

Chaque cellule de votre corps sait quoi faire.

Vous devez seulement faire attention et écouter.

N’ayez pas peur de demander de l’aide, n’ayez pas peur de dire que je ne sais pas, n’ayez pas peur de dire que j’ai peur, n’ayez pas peur de dire que je ne pourrai pas, car de votre sein, vous entendrez la voix de votre enfant dire: nous le pourrons tous les deux.

Et quand tu sentiras la chaleur de son petit corps sur ta poitrine, le miracle de la vie aura pris fin pour commencer le miracle d’être mère.

Mon cadeau pour maman:

«Je donne à ma mère un sourire argenté qui est celui qui illumine mon visage quand la nuit me couvre,

Je donne à ma mère une cagoule rouge pour m’avoir raconté l’histoire tant de fois que j’en ai envie,

Je donne à ma mère une eau de Cologne fraîche pour ne pas lâcher ma main quand j’ai mal au ventre,

Je donne à ma maman une armure jaune pour la protéger du monstre qui me fait peur dans mes cauchemars,

Je donne à ma mère la langue des gobelins pour comprendre ce que je dis quand personne d’autre ne le comprend,

Je donne à ma mère un chapeau de magicien qui s’adaptera à mes baisers emballés ».

Mère tu es la meilleure!:

«Mère, tu es la douceur, tes mains sont la tendresse, qui nous protège.

Le sourire est votre essence, ce qui fait la différence en nous donnant de l’amour.

Votre regard nous réchauffe et la patience est votre alliée, au travail.

Tant de nuits blanches! tant de larmes et de mouchoir pour nous donner le meilleur!

Autant d’heures consacrées aux sourires dessinés pour hamacer mes rêves.

Entre baisers, entre câlins tu créais des liens car tu es exemplaire.

Je tiens à vous remercier d’être dans ma vie.

Je sais que je peux compter sur toi dans les moments difficiles

Je sais que je peux partager mes joies et je sais que notre amitié est entretenue par l’amour mutuel.

Que tu es ma mère et mon ami est le trésor le plus précieux,

Bonne Fête des Mères!”

Mère de l’amour infini:

Que tu as imposé ta valeur

Avec une grande sensation

De ma belle naissance.

Je me souviens de tes jolies histoires

De ta voix tes belles chansons

Avec ceux avec qui tu m’as fait coucher comme un enfant

Dans votre corsage soyeux.

Ma vie sans ta présence

C’est se sentir sans existence

Ce n’est plus de la joie, ni du chant

C’est juste de la tristesse et des pleurs.

Mère belle et adorée

Je sens la lumière de ton regard

Comme une sainte bénédiction.

Je demande au Tout-Puissant

Pour ce passé douloureux

Donne-moi force et compréhension

Avant votre départ inattendu ».

Comment ne pas t’aimer maman:

“Comment ne pas t’aimer, si tu es la raison de mon existence

Comment ne pas t’aimer, si je guide bien.

Comment ne pas vous aimer, que j’ai appris vos conseils.

Comment ne pas t’aimer si tu as donné toute ta vie pour moi

Comment ne pas t’aimer si tu es le plus grand pour moi

Comment ne pas vous aimer si vous saviez prendre soin et aimer de votre bel intérieur

Comment ne pas dire que tu es ma dévotion

Comment ne pas vous donner tout mon amour de fille ».

Poème sur les leçons des mères:

Une mère vous a appris à être la personne que vous êtes aujourd’hui, et pour cela vous devez la remercier pour tout. María Teresa de Calcutta vous aide avec ce beau poème.

“Qui aurait encore …

Qui aurait encore, pour nous couvrir, une mère la nuit, des paupières fiévreuses, qu’un pincement des lèvres sur le front sentirait éclaircir le fantôme des peurs puériles!

Qui avait, encore une fois, sur la tête de lit un visage de tendresse en ivoire pâle et qui, sous une main qui nous bénissait enfin, sentait les peines des enfants se dissiper!

Habría que tornar a la distante infancia a los antiguos días de los alegres años, esos tiempos de ayer en los que la fragancia era toda de miel, bálsamo y ambrosía, en los cuales la cura de los mayores daños se lograba con solo tu beso, ma mère”.

Qu’est-ce qu’une mère? -A demandé au Petit Prince. Tu ne sais pas ce qu’est une mère?

«Une mère est une personne qui embrasse et prend soin de ses enfants au quotidien.

Peu importe qu’ils soient nés d’elle ou qu’ils viennent d’ailleurs.

Qui les aime par-dessus tout, les accompagne, en rêve.

Une mère a deux mains qui semblent beaucoup, chacune pour quelque chose de différent.

Un pour tenir votre main et marcher ensemble.

Un pour sécher les larmes, un autre pour aider à sauter. Un à caresser.

Un à tenir.

Un à chatouiller.

Un qui guérit, un autre qui met vos cheveux derrière votre oreille.

Celui qui effleure votre front et sait que la fièvre est arrivée, celui qui connaît chaque recoin de votre visage lorsque vous dormez.

Celui qui apprend à tenir la fourchette en mangeant.

Celui qui attache les lacets …

Une mère a deux jambes, fortes, comme elle, pour courir à vos côtés quand vous grandissez.

Pour continuer à courir à vos côtés lorsque vous vous enfuyez.

Les mères sont fortes pour vous tenir lorsque vous tombez, durement, pour vous lever chaque fois que votre douleur les diminue.

Pour affronter le monde et commencer une guerre chaque fois que vous êtes offensé.

Parce qu’il n’y a pas de plus grand pays qu’un fils.

Les mères sont dures à supporter la douleur, l’angoisse et l’épuisement.

Et pourtant ils s’effondrent en mourant parce qu’ils ne peuvent pas supporter votre douleur, votre angoisse, votre épuisement …

Ils sont capables de sauter très haut, à la hauteur des obstacles que vous rencontrez sur le chemin.

Ils sont puissants lorsqu’ils ont besoin de briser les barrières que rencontrent leurs enfants dans la vie.

Rapide comme le vent pour être toujours à la ligne d’arrivée à vos côtés.

Flexible jusqu’à la pause pour vous comprendre et s’adapter à vos besoins, infatigable.

Et pourtant, ils perdent de la force et sont doux lorsqu’ils sont au lit.

Ils vous étreignent tendrement lorsque vous gagnez votre vie.

Ils vous sourient gentiment lorsque vous avez besoin de lumière.

Ils pleurent avec toi quand tu ne vois aucune issue …

Les mères sont courageuses en tant que guerrières et quand le jour se termine, elles s’effondrent et deviennent petites et craintives, car il n’y a pas de plus grande peur que d’avoir peur pour vous, car rien ne diminue autant que de vous perdre.

Une mère est tout, tout ce dont vous avez besoin.

Une mère n’est rien, rien sans toi ».

LIRE LA SUITE: Fête des Mères 2021: Phrases pour les futures mamans