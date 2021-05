Fête des Mères 2021: Quand est-ce que la Fête des Mères est célébrée?

. Un fleuriste affiche un petit pot avec une plante et les mots “ Bonne fête des mères ” écrits dessus, chez un fleuriste à Merbes-Le-Château, en Belgique, le 9 mai 2020.

L’hommage au travail le plus simple et le plus inconditionnel, a, aux États-Unis et dans les pays d’Amérique latine, une date fixe sur le calendrier qui est marqué chaque deuxième dimanche du mois de mai.

Ainsi, dimanche prochain, 9 mai 2021, pour la deuxième année consécutive, plusieurs pays du monde fêteront la fête des mères au milieu de toutes les restrictions que nous impose la crise pandémique.

La fête des mères est le dimanche 9 mai 2021

“Bonne fête des mères” 🌷🥰❤️ #hesaiditbest #mothersdaygift “Bonne fête des mères” 🌷 ❤️ #hesaiditbest #mothersdaygift pic.twitter.com/Wdj8QKxW1j – Kids World Inc. (@ KidsWorld2020) 7 mai 2021

Quelle est l’origine de cette célébration?

L’origine de cette célébration remonte aux civilisations anciennes. Dans la culture égyptienne, l’hommage et le culte étaient rendus à la déesse Isis, connue sous le nom de «La Grande Mère». Dans la Grèce antique, au début du printemps, ils ont rendu hommage à Rhéa (ou Rhéa), déesse de la fertilité et mère de Zeus, Poséidon et Hadès. Les Romains, pour leur part, ont porté cette fête le 15 mars dans leur temple à Cibeles, la grande déesse mère, qui n’était autre que la même Rea des Grecs.

Plus tard, la religion catholique d’Europe a transformé les célébrations faites en l’honneur des déesses mères, en une fête honorifique de la Vierge Marie, mère de Jésus de Nazareth. Déjà, le 8 décembre 1954, le pape Pie IX déclarait cette date comme jour de célébration de la fête des mères en l’honneur de l’Immaculée Conception. En fait, dans certains pays, comme le Panama, la fête des mères est toujours célébrée le 8 décembre.

Histoire de la fête des mères aux États-Unis

La célébration de cette journée sur le territoire des États-Unis remonte au XIXe siècle et découle du courage de deux femmes influentes du pays. L’une de ces personnes courageuses était Julia Ward, une poète, militante qui, en 1865, décida d’organiser des manifestations pacifiques et des célébrations religieuses dans la ville de Boston, et auxquelles participèrent des mères victimes de la guerre civile. Avec ces mères, Julia a eu un dialogue dans lequel elle a proposé de convenir d’une journée spéciale afin de réconcilier les parties au conflit.

L’ORIGINE OUBLIEE DE “LA FÊTE DES MÈRES” En 1870, l’écrivain américain Julia Ward a convoqué toutes les mères du monde pour se rebeller contre la guerre, dans une proclamation pacifiste déchirante qui reste valable: 👇👇👇 pic.twitter.com/OAPHa0rCH0 – LibrePensamientos (@ LibrePe58085401) 2 mai 2021

En 1870, Julia Ward écrivait:

“

Levez-vous, femmes d’aujourd’hui! Levez tous vous qui avez des cœurs, que votre baptême soit d’eau ou de larmes! Dites fermement: «Nous ne permettrons pas que les affaires soient tranchées par des agences non pertinentes. Nos maris ne reviendront pas vers nous pour des caresses et des applaudissements, puant le massacre. Nos enfants ne seront pas emmenés pour désapprendre tout ce que nous avons pu leur apprendre sur la charité, la compassion et la patience. Nous, femmes d’un pays, aurons trop de compassion pour celles d’un autre pays pour permettre à nos enfants d’être formés à faire du mal aux leurs. Du sein d’une terre dévastée, une voix s’élève avec la nôtre et dit: «Désarmez! Désarmez! L’épée du meurtre n’est pas la balance de la justice. Le sang ne nettoie pas le déshonneur et la violence n’est pas un signe de possession. Au nom de la maternité et de l’humanité, je demande solennellement qu’un congrès général des femmes soit nommé, quelle que soit la nationalité, et qu’il se tienne dans un lieu convenable, dès que possible, pour promouvoir l’alliance des différentes nationalités. règlement des problèmes internationaux “

L’autre femme était Anna Reeves Jarvis, une femme au foyer et militante chargée de mener une campagne pour reconnaître la fête des mères. Son inspiration pour cette reconnaissance était sa propre mère, Ann Marie Jarvis, une militante sociale de renom qui, pendant la guerre civile aux États-Unis, avait créé une équipe de femmes pour prendre soin de la santé des soldats des deux côtés, et qui dans certains à à ce moment, il exprima à sa fille le souhait que quelqu’un reconnaisse un jour à la mémoire des mères.

Anna Jarvis, est celle qui a promu la fête des mères, en l’honneur de sa défunte mère Ann Reeves Jarvis, une militante qui s’occupe des soldats blessés pendant la guerre civile. pic.twitter.com/6Cqm2VIndF – GrupoLorem (@GrupoLorem) 11 mai 2020

“J’espère et je prie pour que quelqu’un, un jour, reconnaisse un jour à la mémoire des mères, pour célébrer le service incomparable qu’ils rendent à l’humanité dans tous les domaines de la vie”, a-t-il déclaré.

De cette façon, ce sont ces deux femmes qui se sont battues pour que la cause du mouvement se répande dans tout le pays et ait eu un grand accueil. Enfin, les fruits ont été vus, et c’est le président américain Wilson Woodrow qui a officiellement déclaré en 1914 que la fête des mères serait célébrée le deuxième dimanche de mai.

Autres pays qui se joignent à la célébration ce jour-là

Ce dimanche est la fête des mères, et nous ne choisissons pas une meilleure façon d’honorer nos héroïnes qu’en répétant les mêmes phrases 💌 Parfois, nous ne les aimons pas, mais nous savons qu’ils les disent avec tout leur amour et que sans eux, ils ne seraient pas aussi bons que nos mamans 🤱💕 pic.twitter.com/MVNIHEvOse – taille-crayon (@Sacapuntasmvd) 7 mai 2021

En fait, aujourd’hui, plus de 40 pays célèbrent la fête des mères le deuxième dimanche de mai, dont l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, le Bangladesh, le Brésil, le Canada, le Chili, la Chine, la Colombie, la Croatie, Cuba, le Danemark, l’Équateur, les États-Unis, l’Estonie, Philippines, Finlande, Grèce, Honduras, Italie, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Porto Rico, République tchèque, Suisse, Taïwan, Turquie, Ukraine, Uruguay et Venezuela.

