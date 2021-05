Fête des mères 2021: souhaits, messages pour que votre maman se sente spéciale

Un jour n’est jamais suffisant pour célébrer cet amour, cette joie et cette sécurité sans bornes que l’on appelle Mère. Chaque jour lui appartient et il faut toute une vie pour qu’elle se sente spéciale. Tout l’amour, la positivité et l’attitude de «ne jamais abandonner» proviennent toujours d’un individu de sa mère.

Alors que nous sommes aux prises avec des temps incertains au milieu d’une pandémie qui fait rage, il devient plus important de souhaiter à votre mère ce jour-là. Les célébrations seront discrètes en raison de la pandémie, mais assurez-vous que votre mère se sente spéciale avec ces messages réconfortants et illumine sa journée.

Voici quelques exemples de la façon dont vous pouvez souhaiter à votre mère en cette journée spéciale:

· Vous méritez une médaille pour m’avoir supporté toutes ces années. Bonne fête des mères!

· J’ai tellement de chance de vous avoir. Tout ce que je veux, c’est devenir aussi fort, courageux mais aussi aimant et gracieux en même temps que vous.

· Il n’y a pas de meilleur enseignant qu’une mère. Amour, attention, empathie, force: les leçons les plus importantes de la vie sont apprises de votre mère, bonne fête des mères

· Tu es mon premier amour et mon premier ami, personne ne peut te remplacer, bonne fête des mères

· Toute ma vie, j’ai attendu de vieillir en faisant mon vieux truc, mais maintenant je veux juste être un chili et me bercer dans vos bras. Je vous souhaite une vie de bonheur. Maa

· Les mots sont insuffisants pour vous admirer. Donner toute la vie à ta façon ma charmante maman.

On ne sait pas très bien comment la fête des mères a vu le jour. La théorie la plus acceptée est celle d’Anna Jarvis des États-Unis qui a écrit aux dirigeants politiques pour avoir inclus la fête des mères dans le calendrier national après avoir célébré la mort de sa mère à l’église méthodiste St Andrew en Virginie-Occidentale. Le président américain Wilson a officialisé la fête des mères en 1914.

Surprenez votre maman aujourd’hui avec un cadeau fait main, un article personnalisé, un souvenir d’enfance, un repas fait maison. C’est le jour de la gâter autant que vous le pouvez.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.