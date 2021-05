Fête des Mères 2021: Versets bibliques pour maman

. Imags Gros plan du bébé prématuré Linda Lawrence tenant la main de sa mère Maureen.

Bonne Fête des Mères! Ce dimanche 9 mai, faites savoir à votre mère que vous appréciez et appréciez tout ce qu’elle a fait pour vous, et qu’il n’y a pas de cadeau ou assez d’argent avec lequel vous pouvez la récompenser pour tout l’amour, l’attention et le dévouement envers vous, comme le toute la famille.

En tant qu’enfant, réfléchissez aux nombreuses fois où vous n’avez pas compris l’effort de votre mère pour vous donner nourriture, éducation, santé et bien-être, et que vous ne comprendrez ou ne réussirez à comprendre que lorsque vous êtes devenu père ou mère.

Remerciez votre mère parce qu’elle est l’amour qui pardonne et attend le meilleur de vous en tant qu’enfant, un amour qui vient au sacrifice pour vous donner le meilleur de la vie, et pourquoi elle a été choisie par Dieu pour vous combler chaque jour de votre vie. la vie avec un sourire et avec laquelle vous pouvez sentir l’assurance que tout ira bien.

En ce jour spécial, parlez-lui des bonnes choses que vous avez apprises d’elle, rappelez-lui que son être a fait de vous la meilleure personne, et dites-lui comment ses enseignements ont été mis en pratique pour vivre votre vie dans le bon sens, et de l’exemple que vous serez pour les générations à venir.

Afin que vous honoriez la femme que Dieu a créée comme force et courage pour porter la maternité et diriger la famille et la société, voici dix versets de la Bible que vous pouvez dédier à la dame de la maison.

Versets bibliques à partager avec maman

1. Vous devez avoir eu quelque chose de très charmant pour que Dieu vous ait accordé un tel privilège d’être le protagoniste dans le travail de création d’un nouvel être.

2. Femme exemplaire, où la retrouvera-t-elle? C’est plus précieux que les pierres précieuses! – Proverbes 31:10

3. Ses enfants se lèvent et la félicitent; son mari la loue également: “Beaucoup de femmes ont accompli des exploits, mais vous les surpassez toutes.” – Proverbes 31: 28-29

4. Lorsque vous parlez, vous parlez sagement; quand il instruit, il le fait avec amour. – Proverbes 31:26

5. 2 Jéhovah rendit visite à Sarah comme il l’avait dit, et Jéhovah fit à Sarah comme il l’avait dit. Et Sarah a conçu et a donné un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps que Dieu lui avait dit. – Genèse 21: 1

6. Avoir de l’amour, c’est savoir endurer; c’est être gentil; il ne s’agit pas d’être envieux, ni vaniteux, ni orgueilleux, ni impoli, ni égoïste; ce n’est pas pour se fâcher ou garder rancune; Ce n’est pas se réjouir des injustices, mais de la vérité. Avoir de l’amour, c’est tout souffrir, tout croire, tout attendre, tout supporter. – Corinthiens 13: 4-7 (NASB)

7. Les charmes sont un mensonge, la beauté n’est qu’une illusion, mais la femme qui honore le Seigneur est digne de louange. – Proverbes 31:30 (NASB)

8. La beauté ne dépend pas des apparences, mais de ce qu’il y a dans le cœur. Alors soyez des gens calmes et gentils. Cette beauté ne disparaît jamais et elle est très précieuse devant Dieu. – Pierre 3: 3-4 (TLA)

9. La femme sage unit sa famille. – Proverbes 14: 1 (TLA)

10. Grâce à la sagesse, vous vivrez longtemps et les années de votre vie augmenteront. – Proverbes 9:11

