Fête des mères: comment souscrire une assurance maladie spécifiquement pour les jeunes mères?

Il existe de nombreux plans d’assurance maladie et des couvertures facultatives disponibles sur le marché qui sont conçus pour cibler la population féminine avec des couvertures pour les frais d’hospitalisation et les maladies graves. Selon les experts du secteur, idéalement, les femmes devraient opter pour des régimes d’assurance maladie hautement personnalisables et leur offrir de nombreuses options de couverture spécifiques aux femmes.

Priya Deshmukh Gilbile, directrice des opérations, ManipalCigna Health Insurance déclare: «Tout comme le dépistage du cancer du sein, le dépistage du cancer de l’ovaire, le dépistage de l’ostéoporose, les consultations psychiatriques et psychologiques, le dépistage du cancer du col de l’utérus, etc. maladies liées au mode de vie et / ou maladies graves. »

Par exemple, le plan Santé à vie de ManipalCigna propose un forfait bien-être optionnel Femmes + spécialement conçu pour la femme de 12 ans et plus, qui une fois sélectionné par l’assuré lors de l’achat de la police, donne accès aux différents programmes de dépistage et couvre également le coût de Vaccination contre le cancer du col de l’utérus. En plus d’une couverture complète, on peut opter pour un dépistage annuel de maladies telles que le cancer du sein, le cancer du col de l’utérus et le cancer de l’ovaire.

Quels sont les avantages d’un plan de maternité pour les femmes enceintes?

La maternité n’est normalement pas couverte par les polices d’assurance maladie standard. Par conséquent, vérifiez d’abord si la couverture est disponible et également la période d’attente applicable si une telle couverture est disponible.

Subramanyam Brahmajosyula, chef du développement de produits, SBI General Insurance déclare: «Si votre police couvre les prestations de maternité, les frais encourus pendant l’hospitalisation en raison de la maternité seront couverts jusqu’à concurrence de la somme assurée. Dans certains cas, la couverture est également disponible pour toute complication médicale du nouveau-né. »

Les principaux avantages d’une couverture d’assurance maternité sont la couverture pré et post-hospitalisation, les frais d’accouchement, les frais de vaccination du nourrisson, les frais d’ambulance, les frais pré et postnatals. Les frais tels que les frais de soins infirmiers et de chambre, les honoraires du chirurgien, la consultation du médecin et certaines consultations sont également couverts, conformément aux conditions générales de la police.

De plus, dit Deshmukh, «une personne peut également choisir d’opter pour une couverture de maternité distincte, mais la prime sur ces couvertures de maternité distinctes peut être un peu élevée, par rapport à d’autres polices. Par conséquent, il est conseillé de compléter une police d’assurance existante en ajoutant un avenant maternité avec des primes supplémentaires. »

Par conséquent, disent les experts, il est préférable d’opter pour une police d’assurance complète qui prévoit des limites suffisamment élevées en termes de somme assurée et aussi une sans trop de plafonds pour des affections ou des prestations spécifiques. La règle d’or est de commencer à investir dans l’assurance maladie dès le plus jeune âge et de veiller à ce qu’il n’y ait pas de rupture d’assurance pour que vous puissiez bénéficier d’une couverture à long terme ininterrompue.

Comment souscrire une assurance maladie avec couverture maternité?

Le coût des soins de santé et des frais médicaux associés à la grossesse a augmenté de manière excessive. L’accouchement standard ou la procédure par césarienne peuvent coûter entre Rs 60 000 et Rs 2 lakh. La hausse des frais médicaux a contraint les couples, qui envisagent d’agrandir leur famille, à rechercher une aide financière appropriée. Dans de tels cas, il est conseillé d’opter pour une couverture d’assurance maternité.

Les caractéristiques et les avantages de l’assurance maternité diffèrent d’un fournisseur de police à l’autre. Cela dit, Deshmukh ajoute, «en général, les principales caractéristiques de la maternité couvrent la grossesse et l’accouchement, y compris toutes les dépenses médicales liées à la grossesse. Il couvre les dépenses quotidiennes, la vaccination des nourrissons, les frais d’ambulance, la couverture bébé en cas de troubles et autres urgences. Cependant, certains aspects, tels que les frais médicaux, les frais dentaires et les dépenses spécifiques à la FIV, ne sont pas inclus dans certains régimes. Ainsi, vous devez également lire et comprendre les conditions de la police attentivement avant d’acheter une police de maternité pour profiter de tous les avantages. »

Enfin, il convient de se pencher sur l’aspect le plus important, à savoir la période d’attente. Les experts disent que c’est l’un des éléments essentiels à considérer lors de l’achat d’une assurance pour les femmes enceintes. Habituellement, la période d’attente, la période avant laquelle aucune réclamation et aucune prestation ne peuvent être remboursées, varie de 2 à 6 ans. Cependant, dans le cas d’une police d’assurance collective, le délai de carence de la couverture maternité n’est pas supérieur à 9 mois, selon que le prestataire a choisi d’ajouter ou non la maternité au régime collectif. Par conséquent, clarifiez ces termes et conditions en matière d’assurance maternité.

