Fête des parents 2021 : le verrouillage rapproche les milléniaux de leurs familles, selon un sondage

Beaucoup de gens ont passé du temps avec leur famille pendant la pandémie de coronavirus. (Source : Pixabay)

La fête des parents est célébrée chaque année le 25 juillet pour rappeler aux enfants tous les sacrifices que les parents ont consentis pour eux. Les parents font face à tous les obstacles pour s’assurer que les enfants obtiennent l’environnement nécessaire au développement de leur personnalité. Ces choses créent un lien spécial entre les enfants et leurs parents. Il devient naturellement plus fort lorsqu’ils passent suffisamment de temps ensemble. Mais trouver du temps pour la famille dans notre vie quotidienne mouvementée de nos jours est vraiment une tâche ardue.

Mais le verrouillage induit par la pandémie de coronavirus nous a donné l’occasion de passer du temps avec la famille et de nombreux parents ont veillé à ce que cela se produise.

Une étude récente de Goderj indique que beaucoup de gens ont passé du temps avec leur famille pendant la pandémie de coronavirus.

Selon l’étude Godrej, 32,75 % des personnes interrogées de plus de 45 ans ont déclaré qu’elles s’étaient maintenues heureuses et satisfaites pendant le verrouillage en passant du temps avec leur famille. L’autre conclusion importante de l’enquête est que 36,02 pour cent des répondants passaient plus de temps avec leur famille en raison de l’absence de longs trajets domicile-travail.

Voici quelques autres conclusions clés de l’enquête :

– 46,42 % des répondants sont restés en contact avec leurs amis et leur famille via les médias sociaux

– Plus de la moitié (51%) des répondants âgés de 35 à 44 ans sont restés en contact avec leurs amis et leur famille via les médias sociaux

– 31,75 % des hommes interrogés sont restés heureux/contents pendant le confinement en passant du temps avec leur famille

– 32,75 % des personnes interrogées de plus de 45 ans se sont maintenues heureuses/satisfaites pendant le confinement en passant du temps avec leur famille

– 53% de la génération Z encline à l’altruisme pendant le confinement (distribution de désinfectants, de paquets de nourriture, de vieux vêtements, de couvertures ou de dispositifs médicaux à ceux qui en ont besoin)

