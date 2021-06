Fête des pères 2021 : 5 leçons d’entrepreneuriat à apprendre de son père

À divers moments de la vie, nous voyons que notre père a toujours une attitude positive malgré la rudesse de ses journées.

Par Ankit Shyamsukha,

Il est difficile d’illustrer le lien entre un enfant et son puissant père avec des mots. L’importance du père dans la vie de l’enfant est inégalée. Au cours des différentes phases de sa vie, l’enfant apprend beaucoup de choses de son père. Et, ces apprentissages restent avec l’enfant pour toujours et lui permettent de prendre de meilleures décisions dans la vie.

Depuis la naissance de l’enfant, le père enseigne de nombreuses leçons de vie. Mais, les leçons de leadership et d’entrepreneuriat inégalées non seulement aiguisent les compétences entrepreneuriales de l’enfant, mais lui permettent également de devenir un bon citoyen et un grand être humain lorsqu’il grandit.

Appartenant à une famille Marwari, dont plusieurs générations sont engagées dans la gestion d’entreprises, grandir en tant qu’entrepreneur était presque inévitable. Et comme pour tout autre enfant, mon père aussi était le premier Influenceur, que j’ai suivi avant d’en trouver une douzaine d’autres sur les réseaux sociaux.

Voici un humble effort pour expliquer ce que tous les fils peuvent s’imbiber de leurs pères :

1. Reconnaître l’échec et en tirer des leçons : un tremplin vers le succès

Personne n’est parfait. Nous découvrons tous cela par la suite à partir de nos erreurs et de nos échecs. À divers moments de la vie, nous voyons que notre père a toujours une attitude positive malgré la rudesse de ses journées. Cela peut sembler un peu cliché, mais nous avons tous souvent entendu parler de notre héros : l’échec est un tremplin vers le succès. C’est l’une des leçons les plus importantes que nous apprenons tous de nos pères.

2. Redonner à la société

En grandissant, nous avons toujours vu comment le père n’a jamais hésité à travailler pour le bien de la société. Sa priorité a toujours été le bien-être de la population. Nous avons appris cette qualité de lui quand j’étais assez jeune. Parfois, aider à apporter le meilleur chez les autres nous permet de mieux nous comprendre. Chaque fois qu’il y a une division exceptionnelle dans la vie, n’oubliez pas d’abord d’exprimer de la compassion envers les personnes qui sont toujours à nos côtés.

3. L’équipe d’abord

Peu importe à quel point vous êtes occupé; votre équipe devrait passer en premier. Nous pouvons nous souvenir de cet enseignement de notre petite enfance. Peu importe à quel point la journée de votre père a été mouvementée au bureau, il trouvera toujours du temps pour ses proches collaborateurs. Cela nous apprend non seulement à aimer notre équipe, mais nous incite également à être patients, confinés et à utiliser les bonnes expressions au bon endroit, ce qui est un must pour les entrepreneurs. Garder l’équilibre travail-vie personnelle est quelque chose qui est souvent observé dans l’enfance et pratiqué plus tard à l’âge adulte !

4. La concentration est tout

Puisque nous vivons dans un monde bruyant, les distractions constantes peuvent rendre la concentration difficile. Mais, malgré tout, si vous bravez la tempête et essayez de vous concentrer au milieu du monde chaotique, vous réaliserez que rien n’est irréalisable dans ce monde. Père nous a toujours enseigné que la concentration ne peut se produire que lorsque nous avons dit oui à une option et non à toutes les autres options. J’ai donc gagné la moitié de la bataille de ma vie en suivant toujours les conseils de mon père.

5. L’apprentissage ne s’arrête jamais, quand il arrête de grandir

L’une des meilleures choses apprises de notre père est que nous ne devons jamais cesser d’apprendre. Il y a toujours de nouvelles compétences à apprendre et des techniques à adopter. C’est aussi l’une des raisons de la rapidité avec laquelle ICA Edu Skills Pvt. Ltd. adapté aux défis lancés par la pandémie. Lorsque nous regardons les personnes les plus prospères au monde, elles le comprennent. Les meilleurs entrepreneurs du monde n’agissent pas comme s’ils savaient tout. Ils savent tous qu’ils doivent continuellement apprendre pour réussir. La connaissance est disponible en abondance, tout ce que vous avez à faire est d’identifier où vous voulez vous améliorer et de trouver un gourou (sous la forme d’un coach/mentor/livre/ami, etc.).

(L’auteur est PDG, ICA Edu Skills. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

