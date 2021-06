Fête des pères 2021 : Canelo lvarez et Russell Wilson rejoignent la campagne de Matthew McConaughey pour la fête des pères

Fête des pères 2021 Le combattant mexicain a révélé les valeurs héritées de son père

Canelo lvarez et Russell Wilson rejoignent la campagne de Matthew McConaughey pour la fête des pères

Matthieu McConaughey a créé une campagne sur ses réseaux sociaux où il a invité plusieurs acteurs, sportifs et personnalités internationaux les hommes pour révéler les valeurs qui leur ont été inculquées dès l’enfance et maintenant, dans leur rôle de parents, ils s’appliquent au jour le jour.

L’un des invités était Sel ‘Canelo’ lvarez, qui a mentionné que depuis l’enfance, il a été inculqué valeurs de loyauté, d’honnêteté et de respect, quelque chose qu’il essaie d’enseigner à ses enfants.

“Mon ami Matthew m’a demandé quelles valeurs m’avaient été inculquées quand j’étais jeune, etJe pense que les plus importants sont : l’honnêteté, le respect et la loyauté. Je pense que ce sont les trois valeurs les plus importantes qui m’ont été enseignées et inculqué mes parents et m’a également demandé ce que je veux pour mes enfants, et je pense qu’ils sont les mêmes. Les trois valeurs les plus importantes, d’où viennent les autres valeurs. Je pense que le respect est l’un des plus importants », a déclaré le champion mexicain sur les réseaux sociaux.

Dans le cas du joueur du Seattle Seahawks, mentionné que pour lui les trois valeurs les plus importantes sont la aimer, respecter et apprendre à prendre soin des autres.

La campagne est née après une vidéo de l’acteur dans laquelle Il a dit que le rôle de son père était très important pour lui. et qu’il était toujours présent à chaque pas qu’il faisait depuis qu’il était enfant, quelque chose que vous cherchez actuellement à faire avec votre famille.