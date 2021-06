Fête des pères 2021 : comment les marques célèbrent l’esprit de paternité

Ce diamant de 1098 carats est entré dans l’histoire et nous vous disons pourquoi. Il y a les diamants, et puis il y a les gros diamants, du genre qui rentrent dans l’histoire, et qui valent beaucoup, et qui viennent d’être trouvés le troisième plus gros diamant du monde, au Botswana, et 1098 carats. Ce […] More