Fête des pères 2021 : date, signification, origine et citations

Le pays célèbre la fête des pères le dimanche de cette année car ce jour unique est célébré le troisième dimanche de juin de chaque année. Cette journée nous donne une occasion unique d’apprécier la contribution des pères dans nos vies et de célébrer la journée avec eux. Cependant, au milieu de l’ombre de la pandémie de coronavirus au cours des deux dernières années, la célébration de la journée devrait rester en sourdine même cette année. Ce jour-là, les enfants s’occupent de la cuisine et préparent une multitude de délices, notamment des gâteaux, des pâtisseries, des bonbons, des shakes et bien d’autres choses pour leur père bien-aimé. Étant un dimanche, toute la famille a le temps de partager trois repas ensemble et de passer du temps les uns avec les autres.

Cette journée nous donne également l’occasion d’exprimer notre sincère gratitude et notre amour à ces personnes qui ont joué un rôle de figure paternelle dans nos vies en nous voyant dans le dos à des moments critiques de notre vie et en apportant un soutien indispensable à chaque étape de notre vie. La journée est également l’occasion de se souvenir des quelques aînés parmi nous qui ont façonné la perspective et les perspectives de nos vies et ont prêté leurs précieux conseils et leur expérience pour faire les choses bien pour nous.

Histoire de la fête des pères

L’histoire de la célébration de la fête des pères remonte à une fille de 16 ans, Sonora Louise Dodd, qui avait perdu sa mère à un âge tendre. Son père, qui avait servi dans l’armée, a élevé Sonora et cinq autres frères et sœurs seuls et a contribué de manière désintéressée à rendre leur vie réussie et agréable. La fille se sentait extrêmement reconnaissante envers le rôle joué par son père et voulait reconnaître les rôles similaires joués par d’innombrables hommes à travers la planète. Sonora a mené une campagne afin de célébrer le 5 juin (l’anniversaire de son père) comme la Journée internationale des pères pour célébrer la contribution des pères et des figures paternelles dans nos vies. Depuis lors, un grand nombre de pays célèbrent chaque année la fête des pères à une date choisie au mois de juin.

Citations Fête des Pères

Tu es le meilleur père du monde qui a construit nos vies de manière désintéressée et délicieuse. Joyeuse fête des Pères!

Que chaque enfant de ce monde ait un père comme toi ! Joyeuse fête des Pères!

Tu es le meilleur père du monde, mon coach de vie et le meilleur copain de ce monde. Joyeuse fête des Pères!

Puissions-nous recevoir vos bénédictions, vos soins et votre amour pour de nombreuses années à venir. Joyeuse fête des Pères!

