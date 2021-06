Fête des Pères 2021 : Histoire, date, importance du jour

in

Ce jour-là, les enfants expriment leur gratitude à leurs pères et aussi à ceux avec qui les liens sont équivalents aux liens parentaux. Image : IE

La fête des pères est célébrée le troisième dimanche de juin de chaque année en Inde. C’est pourquoi il n’y a pas de date fixe pour célébrer la fête des pères. Cette année, elle est célébrée aujourd’hui (20 juin) car c’est le troisième dimanche de ce mois. Comme son nom l’indique, c’est le jour où nous célébrons la paternité et le lien entre les enfants et leurs pères. En raison de la pandémie de Covid-19, il est peu probable que les gens puissent célébrer la journée de manière extravagante. Les célébrations devraient être minimes, comme l’année dernière.

Importance

En ce jour, les enfants expriment leur gratitude à leurs pères et aussi à ceux avec qui les liens valent des liens parentaux. Toutes les figures paternelles qui ont contribué à façonner les esprits, les pensées et ont joué un rôle déterminant dans la vie d’une personne sont également honorées ce jour-là. Car tous les sacrifices consentis par les pères pour leurs enfants sont aussi reconnus.

Histoire

Après avoir perdu une mère, une fille de 16 ans Sonora Louise Dodd et ses cinq jeunes frères ont été pris en charge par leur père. Le père de Dodd était un ancien combattant qui s’occupait de ses enfants avec altruisme. Afin de marquer ses efforts, Sonora a dessiné une pétition dans laquelle elle a demandé que la fête des pères soit célébrée. Avec le moyen de sa pétition, elle voulait que tous les pères et ceux qui sont des figures paternelles pour tous soient honorés à la date de l’anniversaire de son père – le 5 juin.

Alors que les efforts pour garder la fête des pères sont restés infructueux, Sonora a réussi à convaincre les communautés religieuses locales de participer. La date a été décidée comme le troisième dimanche de chaque juin. Plus tard, Dodd a passé des années à faire campagne pour les efforts que les pères font pour leurs enfants.

Fête

Les célébrations sont restées subtiles depuis l’année dernière. Beaucoup de gens échangent des cartes, préparent des repas copieux, préparent des gâteaux pour leurs pères pour marquer la journée. Certains apportent également des fleurs ou des cadeaux en symbole de leur gratitude et de leur amour.

Les gens se sont également tournés vers les médias sociaux pour exprimer leurs sentiments pour leur lien parental. Beaucoup ont également partagé leurs souvenirs et leurs photos pour marquer la journée.

Voici comment certains internautes ont posté sur Twitter.

Euh hv m’a appris à faire confiance au seigneur et à marcher dans la foi

Euh r mon inspiration…????

J’aime euh papa????????????#RoomiIQ#FathersDay2021 pic.twitter.com/Gj5VJP31N4 – Meer Mansoor (@_Roomi5) 20 juin 2021

Pensant à vous ???? #FathersDay2021 pic.twitter.com/sIdS499Yfp – ???? Erin Green Auteur ???? (@ErinGreenAuthor) 20 juin 2021

Le père est un super-héros pour ses enfants, un bouclier pour sa famille et un pilier pour la maison. Malheureusement, nous ne le réalisons que lorsque nous nous mettons à sa place. #HappyFathersDay #happyfathersday2021 #fathersday2021 #fathersday pic.twitter.com/wHpGmig4Ww – phatan khan (@pathan_neamath) 20 juin 2021

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.