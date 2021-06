Fête des pères 2021 : Quatre idées d’investissement pour assurer l’avenir financier de votre père

Gardez à l’esprit de sélectionner une entreprise de premier ordre avec un historique de paiement de dividendes et de bonus.

La fête des pères est là et, comme toujours, il est temps de lui montrer votre amour et votre respect en lui offrant un cadeau surprise. Cependant, au lieu de lui offrir une montre ou une chemise, ne serait-il pas préférable de lui offrir quelque chose qui l’aidera à sécuriser son avenir financier ?

Alors, passez de ces options de cadeaux répétitifs typiques cette fête des pères – aidez votre père avec des cadeaux pour lui donner une sécurité financière.

Akash Anand, fondateur et directeur général de DJT Corporation & Investments, a déclaré : « Ce peut être le moment de créer un tout nouveau monde de souvenirs que notre père chérirait – au sens propre comme au figuré – à travers les années crépusculaires. Avec des instruments financiers tels que les systèmes de dépôt fixe pour personnes âgées, les plans d’investissement dans les fonds communs de placement, les polices d’assurance et plus encore, ce n’est pas aussi difficile qu’il y paraît.

Voici quelques bonnes options de cadeaux pour sécuriser davantage l’avenir de votre père lors de la deuxième manche :

Fonds commun de placement SIP

Le Plan d’Investissement Systématique (SIP) présente de multiples avantages. Dans un premier temps, il inculque la discipline d’investir régulièrement, que ce soit mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement, qui est prélevé à la date prédéterminée.

Anand déclare : « Sans tracas et pratiques, les SIP fonctionnent également via la moyenne des coûts en roupies en attribuant plus d’unités lorsque les cours des actions baissent et moins d’unités lorsque les prix montent en flèche. De plus, investir directement sur les marchés boursiers nécessite un excédent important si l’on veut acheter des actions directement pour créer un portefeuille diversifié. Quand on investit dans des fonds communs de placement, on peut acheter des actions en petites quantités en dépensant seulement quelques milliers. Le pouvoir de la capitalisation entre également en jeu car nous restons investis à long terme grâce aux SIP.

Blue Chips à dividendes

Contrairement aux petites et moyennes capitalisations, les blue chips peuvent être chères. Pourtant, ajoute Anand, « même 10 actions d’une entreprise de premier ordre peuvent finir par verser de beaux dividendes à un moment donné. Par conséquent, choisissez un stock qui convient à votre budget. Les anecdotes sur la façon dont Infosys a transformé de nombreux employés, y compris les chauffeurs, en millionnaires et multimillionnaires font désormais partie du folklore. »

Gardez à l’esprit de sélectionner une entreprise de premier ordre avec un historique de paiement de dividendes et de bonus. Les experts disent que, que l’on détienne ces actions pendant un certain temps ou que l’on les vende dans quelques années, les rendements seront plus robustes que ceux d’autres actions.

Dépôt fixe pour les personnes âgées

Les FD Senior Citizen ou les dépôts à terme des grandes banques offrent divers avantages aux seniors, en plus du taux d’intérêt supplémentaire de 0,50% par rapport à celui payé au grand public. Anand déclare : « Choisir des versements d’intérêts réguliers peut aider votre père à avoir un revenu supplémentaire stable et fiable pendant la phase de retraite. Si nécessaire, des prêts sont également proposés contre des FD. De plus, un FD économiseur d’impôt sur 5 ans pour les seniors permet d’économiser de l’impôt tout en gagnant plus d’intérêts.

Des déductions fiscales supplémentaires peuvent être utilisées en vertu de l’article 80C de la loi sur l’informatique.

Régimes spéciaux d’assurance-maladie pour la retraite

Les régimes d’assurance maladie pour personnes âgées couvrent les personnes âgées de nombreux frais médicaux, y compris les maladies préexistantes, les affections graves et même le COVID-19. Les plans de santé sont spécialement conçus pour les 60 ans et plus, les aidant à payer pour les éventualités liées aux problèmes de santé de la vieillesse. Les autres prestations comprennent la couverture hospitalisation sans numéraire et la couverture des frais de garde d’enfants pour les affections, y compris les maladies préexistantes.

Anand ajoute : « Il existe la politique Senior Citizen Mediclaim, qui offre une multitude d’avantages de couverture pour les personnes âgées. Cela comprend les dépenses engagées pour l’hospitalisation, la chirurgie, les maladies graves, les blessures accidentelles et les affections préexistantes. Si ces polices sont renouvelées à temps, elles couvrent un individu jusqu’à l’âge de 80 ans avec des prestations renouvelables à vie.

