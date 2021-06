in

Telemundo Jacobo García revient dans l’équipe Famosos d’Exatlon USA.

La compétition dite la plus féroce de la planète, Exatlon États-Unis, dans sa cinquième édition a été pleine de situations qui ont été finalement transcendantales dans la compétition, depuis le début de 2021, lorsque ce long épisode a commencé, l’ensemble du public a été témoin d’innombrables blessures d’athlètes, suspensions, sanctions d’athlètes, voire expulsions, bref, des moments qui ont marqué un avant et un après dans le format réussi des compétitions.

On a aussi vu des sportifs traverser des moments difficiles en famille, comme Martin Keuchkerian, absent de la compétition pour accompagner sa famille pendant les derniers jours de sa mère, mais on a aussi assisté à d’innombrables joies, comme García de Jacobo, devenu père de petit Ezra pendant la compétition, et était absent des arènes pendant quelques jours pour rencontrer son fils puis est revenu avec tout, devenant ainsi l’un des athlètes préférés pour atteindre la gloire dans la bataille actuelle.

Aujourd’hui, Jacobo García célèbre sa première fête des pères dans les arènes d’Exatlon aux États-Unis, et c’est pourquoi nous avons voulu passer en revue tous les parents qui se battent pour remporter la difficile compétition.

Fête des Pères à EXATLON 5 USA : Qui sont les pères de la compétition ?

Dave Sappelt

L’ancien voltigeur professionnel de baseball de 34 ans et membre de l’équipe Famosos en Exatlon, est marié et a deux jeunes enfants avec sa femme qui, selon lui, “sont tout” pour lui, il a également indiqué qu’absolument tout dans sa vie tourne autour d’eux. Et ils sont la principale raison pour laquelle il se trouve aujourd’hui en République dominicaine, cherchant à atteindre la gloire au sein d’Exatlon États-Unis.

Jacobo García

Un visage bien connu et très apprécié d’Exatlon États-Unis. Jacobo, surnommé “Le Tarzan des sables”, est de retour dans la compétition après avoir participé aux éditions précédentes. Il fait actuellement partie de l’équipe Famosos et détient le titre d’être l’heureux papa pour la première fois du premier “bébé Exatlon États-Unis”, résultat de sa relation avec l’ancienne participante bien-aimée de la compétition, Dayleen Santana.

L’ensemble du processus du couple jusqu’à la naissance de leur enfant a été documenté dans la cinquième saison d’Exatlon États-Unis, le petit s’appelait Ezra, ce qui signifie “Dieu aide”, car tous deux considèrent qu’ils ont reçu des bénédictions constantes depuis qu’ils ont commencé. leur parcours au sein de la compétition, et tout les a conduits à ce moment qu’ils apprécient avec leur bébé. En fait, Jacobo et Dayleen nous ont présenté Ezra dans une belle interview que vous pouvez apprécier ici.

À propos d’Ezra, Jacobo assure que bien qu’il ait eu peu de temps à partager avec lui, cela a été suffisant pour recevoir toute la bonne énergie et la force pour continuer à tout donner dans la compétition.

Andoni Garcia

Autre visage bien connu des fans de la compétition et seul père de la Team Contendientes de la cinquième saison, Andoni García est revenu dans les arènes d’Exatlon États-Unis en renfort dans cet opus, après une première opportunité où il a failli prendre le contrôle de la triomphe, et depuis qu’il a mis le pied en République dominicaine, il s’est à nouveau consolidé comme l’un des plus forts.

Concernant sa paternité, Andoni assure que le moment le plus excitant a été celui où son bébé a fait les premiers pas.

