Fête des pères : Parfum d’homme ! Offrir une thérapie à votre super-héros !

Les papas, le héros de chaque fils et l’amour de chaque fille. Rien ne prouve mieux que les pères sont formidables et méritent une médaille (avec toutes nos adorables mamans bien sûr !) pour simplement nous élever et assurer les innombrables heures d’épreuve que chaque enfant apporte avec eux. Il vous a mis au monde et a fait tout ce qui était en son pouvoir pour améliorer votre vie. En cette fête des pères, voici quelques raisons de saluer votre papa d’être si génial !

Alors que nous nous rapprochons de la célébration, les choses peuvent sembler très différentes cette année, car les familles prévoient de rester à l’intérieur. Mais, il est temps de faire quelque chose de spécial et de réfléchi pour tous les pères. Cependant, trouver le cadeau idéal pour votre père pourrait être une tâche extrême pour certains d’entre nous !

Vous trouverez ci-dessous quelques idées intéressantes d’ITC Engage qui pourraient dissiper l’anxiété et animer la journée spéciale.

Alimentez le feu culinaire!

Pour le père qui aime cuisiner, vous pouvez envisager des outils et des accessoires qui feront passer leur jeu de grillades au niveau supérieur. Un four à micro-ondes grill est peut-être quelque chose que votre père a dû acheter pour mettre en valeur ses talents culinaires dans son cercle social, mais sert-il en toute sécurité ? Une belle paire de gants de barbecue est un élément essentiel de l’arsenal de tout pitmaster. De l’organisation des charbons au déplacement des aliments autour d’un gril chaud, on pouvait se sentir protégé. Ces gants doivent être légers, flexibles et résistants à la chaleur.

Alors, ne laissez pas passer les week-ends sans vous laisser tenter par une cuisine extraordinairement concoctée par votre homme préféré.

Rajeunissez les souvenirs perdus depuis longtemps!

Les parfums font revivre des souvenirs. Ce sont des souvenirs pour les temps passés et pour ceux qui sont encore à venir. Ils pourraient vous rappeler vos jours d’enfance où votre père précipitait la routine du matin pour vous éviter de manquer le bus. Ou quand tu ratais ton bus, il te raccompagnait à l’école, toute douchée et vêtue d’un subtil parfum boisé qui lui est propre. Eh bien, un parfum peut être de la nostalgie et bien plus encore. C’est un cadeau émotionnel qui ramène des souvenirs à sourire et à chérir, c’est pourquoi les parfums sont un accessoire de cadeau à feuilles persistantes pour toute occasion.

Un choix de parfum parfait peut être la quintessence du voyage vers les meilleurs moments, alors offrez à votre super-héros le cadeau attentionné de souvenirs cette fois-ci.

Apaisez les soucis !

Les pères ont fait tout le travail pour nous toute leur vie, du bureau à la maison, enfilant plusieurs chapeaux pour rendre notre vie plus simple et meilleure. Cette année, offrez-leur une expérience qui les fera à son tour s’asseoir et profiter du thé du matin ou de la boisson du soir, ou simplement regarder son film préféré en s’allongeant facilement avec un pot de pop-corn. Bien que rien ne vaut un massage des mains d’un être cher, une chaise de massage en cadeau peut être un moyen unique et réfléchi de lui dire de s’allonger et de se détendre.

Chérissez l’amour rétro !

Quoi de mieux pour raconter des histoires d’amour que la musique ! La vérité est que la plupart de nos pères aiment les mélodies rétro de Bollywood et cela les encourage à groover ou induit des humeurs positives. Cela nécessite d’identifier le cadeau parfait pour les mélomanes, c’est-à-dire une radio ! Offrez à votre père un mélange rétro parfait de chansons hindi de légendes comme Kishore Kumar, et bien d’autres préchargées, ce qui en fait le cadeau le plus idéal.

Croyez-le ou non! Ces idées ajouteront non seulement un courage bien nécessaire à la journée spéciale de votre père, mais le feront également rayonner de bonheur longtemps après la fin de la fête des pères ! Bonne fête des pères à tous en fête !

