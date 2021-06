Fête des pères : raisons de souscrire une assurance maladie complète pour votre père

Lors du choix d’une police pour un père, il y a diverses caractéristiques qu’il faut examiner selon la tranche d’âge – telles que les plans OPD pour minimiser les dépenses directes, la couverture de protection des réclamations, etc.

Les pères sont les héros méconnus de nos familles. Avec l’âge, nos pères sont plus sujets aux maladies graves et nécessitent un traitement rapide. En outre, l’inflation médicale augmente de jour en jour et il est donc très important d’être préparé financièrement. Cependant, nous devons nous assurer que le plan que nous achetons offre une couverture suffisante et ne doit pas épuiser la richesse de notre père tout au long de sa vie.

Par exemple, les gens optent pour un plan Family Floater pour couvrir tous les membres de la famille, y compris les parents au lieu d’une police individuelle, alors qu’opter pour des plans individuels pour votre père avec une couverture dédiée lui fournira une protection complète et étendue en cas d’urgence médicale et sera disponible. sur une prime moindre qu’une police flottante.

Rakesh Jain, directeur général et PDG de Reliance General Insurance, déclare : « Offrir une police d’assurance maladie complète individuelle est la meilleure option pour nos pères en ce jour spécial. Souscrire une assurance maladie complète pour un père est un bon moyen de sécuriser sa vie et ses finances en cas de maladie grave.

Comment choisir la bonne couverture santé pour son père ?

Les experts de l’industrie affirment que l’assurance devrait être un élément essentiel de tout plan financier solide, car elle couvre les passifs liés au risque.

Jain déclare : « Certaines situations peuvent être très coûteuses pour ceux qui n’ont pas de couverture d’assurance et peuvent épuiser tous leurs fonds de retraite durement gagnés. L’assurance agira comme un bouclier pour protéger le patrimoine existant de nos parents en cas d’urgence et apportera la tranquillité d’esprit aux parents âgés. »

Les experts du secteur disent qu’une bonne police d’assurance maladie pour un père doit inclure une couverture contre les maladies graves, une hospitalisation sans numéraire et une option de police sans limite qui crée une flexibilité utile.

De plus, les experts disent que lors du choix d’une police pour un père, il existe diverses caractéristiques/avantages qu’il convient d’examiner en fonction de la tranche d’âge – tels que les plans OPD pour minimiser les dépenses directes, la couverture de protection des réclamations, etc.

Sanjay Datta, chef de la souscription, des sinistres et de la réassurance, ICICI Lombard General Insurance, déclare que « les pères âgés doivent souscrire un plan OPD pour minimiser leurs dépenses personnelles et recevoir des soins ambulatoires pour maintenir leur santé. De plus, on peut également opter pour une couverture de protection contre les réclamations qui réduira les dépenses personnelles en minimisant les déductions en cas de réclamation d’hospitalisation.

Il existe également des récompenses alignées sur les programmes de bien-être qui peuvent être utilisées par les clients. Par exemple, les programmes de bien-être – pour les pères d’âge moyen, par ICICI Lombard encouragent à participer et à terminer le marathon / diverses autres activités de fitness.

Datta ajoute : « On peut également opter pour la protection de la somme assurée, qui augmente la somme assurée en fonction du taux d’inflation en vigueur, ce qui est une caractéristique pertinente pour une personne d’âge moyen qui cherche à avoir une couverture adéquate avec l’âge. »

Selon les exigences d’un âge, une somme assurée plus élevée avec la prestation de restauration est également conseillée pour aider une personne dans les besoins critiques d’une réclamation régulière. Jain ajoute : « Il est recommandé d’examiner les politiques qui offrent des périodes d’attente plus courtes pour les maladies préexistantes, ainsi que de couvrir les procédures de soins de jour, les dépenses avant et après l’hospitalisation, qui paieront également pour divers articles. »

Assurez-vous également que la police offre une couverture complète pour les traitements alternatifs tels que l’AYUSH (Ayurveda, Unani, Siddha et homéopathie), l’hospitalisation à domicile, les frais de donneurs d’organes ou les options technologiques avancées telles que les chirurgies robotiques, la thérapie par cellules souches, etc.

