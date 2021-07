Fête nationale des parents : offrez une sécurité financière à vos parents en leur offrant une assurance maladie

Chaque fois que l’on achète un régime d’assurance maladie pour les personnes âgées, assurez-vous qu’il couvre le plus large éventail de maladies avec des exclusions limitées.

Avec l’incertitude et les temps chaotiques qui prévalent dans le monde depuis un an et demi, notre priorité absolue devrait être de faire tout notre possible pour protéger notre santé et le bien-être de nos parents. À mesure que les gens vieillissent, de nombreuses personnes âgées peuvent avoir besoin de faire face à certains ou d’autres problèmes de santé et auraient besoin d’une protection contre les dépenses d’hospitalisation fâcheuses en raison d’un grand nombre de maladies, y compris les maladies graves. De plus, les dépenses imprévues pour le traitement Covid peuvent mettre en péril la sécurité financière d’une famille. Ainsi, pour avoir une plus grande tranquillité d’esprit en ces temps difficiles, c’est ici qu’une assurance santé complète devient une nécessité pour tous, afin de ne pas faire face à une crise financière en cas d’urgence médicale.

Pendant le mandat critique de la pandémie de Covid en cours, nos parents âgés ont été les plus touchés par la démographie. Beaucoup ont été attrapés par le virus et avaient besoin d’un traitement urgent, ainsi que de bouteilles d’oxygène. Ainsi, pour protéger la population la plus vulnérable de notre société et s’assurer que le coût n’est pas un obstacle pour eux à obtenir les soins dont ils ont besoin liés à tout traitement médical, il est essentiel d’obtenir un régime complet d’assurance maladie pour personnes âgées avec un montant plus élevé. Assuré pour faire face à toute éventualité médicale.

Il est toujours conseillé d’acheter une police d’assurance maladie à un jeune âge et surtout lorsque vous êtes en bonne santé pour vous préparer à tout événement sans précédent, car parfois, les conditions médicales existantes peuvent rendre l’ensemble du processus d’obtention d’une couverture d’assurance maladie un peu difficile pour les personnes âgées. ressortissants. De plus, acheter le plan tôt aide les gens de plusieurs manières, notamment en réduisant les risques de rejet de la demande. Cela est dû à une couverture continue, ils auraient épuisé les périodes d’attente pertinentes.

Néanmoins, chaque fois que l’on achète un plan d’assurance maladie pour les personnes âgées, assurez-vous qu’il couvre le plus large éventail de maladies avec des exclusions limitées. La vieillesse peut courir un risque plus élevé de contracter des maladies graves qui sont coûteuses à traiter en raison de l’inflation médicale toujours croissante. Ainsi, il faut souscrire à un plan d’assurance maladie adéquat pour prendre soin de sa santé et l’équiper pour se défendre contre Covid ou toute autre condition médicale.

En cette Journée nationale des parents, engageons-nous à protéger nos parents des soucis financiers, en leur offrant un plan d’assurance santé complet. Compte tenu de la situation actuelle du monde, offrir un plan de santé à vos parents est devenu une nécessité absolue, car cela aide les personnes âgées en assurant leur sécurité financière en couvrant les frais d’hospitalisation lorsqu’ils tombent malades et en les récompensant pour rester en bonne santé. L’assurance-maladie fournit la couverture nécessaire pour l’hospitalisation des patients hospitalisés, avant et après l’hospitalisation et donne un sentiment d’indépendance aux parents. Tout au long de leur vie, ils ont été les piliers financiers de la famille, soutenant et gérant le budget familial. Dans leur vieillesse, lorsque l’indépendance financière est perdue, ils se sentent comme un fardeau, ce qui leur cause un stress mental et émotionnel.

Avoir une sécurité financière en termes d’assurance maladie, permet aux parents de profiter de leur vie de retraite. Pour les enfants aussi, c’est une aubaine. L’assurance maladie pour les parents est un outil d’économie d’impôt pour les enfants. Par conséquent, plus vous planifiez tôt une assurance maladie pour vos parents, plus ils ont de chances de profiter d’une vieillesse sans souci.

Il existe différents types de polices disponibles sur le marché. Tout ce que vous devez prendre en compte, ce sont les besoins actuels et futurs de vos parents. Chaque famille est différente, chaque parent a des besoins différents en matière de santé. Ainsi, certains des paramètres clés à prendre en compte lors de l’achat d’une assurance maladie pour personnes âgées sont : le montant assuré, la prime, la couverture et les exclusions pour toute maladie particulière, le réseau hospitalier et les options de ticket modérateur. Il est avantageux dans une politique de personnes âgées, si elle dispose d’un réseau hospitalier plus large, spécialisé dans diverses gammes de traitements. Cela peut être un paramètre important qui garantit qu’ils ont de bons hôpitaux à proximité qui fournissent une liste complète de traitements pour diverses maladies et que la personne âgée n’a pas besoin de voyager loin de chez elle.

Parmi les autres éléments pouvant être pris en compte lors du choix d’un plan d’assurance maladie pour les personnes âgées figurent la couverture ambulance, les bilans de santé gratuits, la couverture des soins à domicile et la couverture des soins à domicile sans numéraire pour accéder à des soins de santé de qualité, protéger la retraite. corpus, et vivre une vie plus heureuse.

Quand il s’agit de votre santé et de celle de vos parents, il ne devrait y avoir aucune barrière en termes de financement des soins de santé. Donc, pour apporter cette tranquillité d’esprit supplémentaire à nos parents en ces temps incertains, il est important de choisir un plan de santé avec un niveau de couverture optimal en fonction des besoins de santé de nos parents pour lutter contre les coûts médicaux élevés et bénéficier de soins de qualité. Nos parents nous ont toujours soutenus tout au long de notre vie au détriment de leur propre bien-être financier. Il est maintenant temps de leur donner les soins et le soutien dont ils ont besoin pour protéger leur santé, leur bien-être et leur tranquillité d’esprit.

(Par Priya Deshmukh Gilbile, chef de l’exploitation, ManipalCigna Health Insurance Company Limited)

