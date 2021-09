Fêtes Chanel avec Kristen Stewart et Penélope Cruz à Venise – WWD

in

VENISE — « Les films ne peuvent pas changer le monde, mais ils peuvent inspirer les gens à le changer », a déclaré Penélope Cruz, soulignant que l’industrie cinématographique a une responsabilité envers la société.

Cruz et Kristen Stewart, toutes deux ambassadrices Chanel, étaient les invités d’honneur d’un dîner que la marque de luxe française a organisé jeudi soir au légendaire Harry’s Bar lors de la 78e Mostra de Venise, qui s’achèvera le 11 septembre.

La star espagnole est la protagoniste de « Mères parallèles » de Pedro Almodóvar, qui a été créée au festival mercredi soir. Cruz incarne Janis, une riche photographe de mode de 40 ans qui, donnant naissance à son premier enfant, partage sa chambre d’hôpital avec une jeune fille, Ana. Alors que Janis est une femme célibataire qui attend avec enthousiasme de devenir mère, Ana, interprétée par Milena Smit, est une adolescente qui n’est pas préparée à entrer dans cette nouvelle phase de sa vie. Dans des montagnes russes d’émotions, les deux parviennent à devenir amies dans une célébration de la solidarité féminine.

L’autonomisation et l’indépendance des femmes sont les thèmes centraux du film. « La société évolue, mais à d’autres égards, nous sommes bloqués. Surtout en ce qui concerne l’égalité des sexes et le rôle des femmes dans notre société, je pense que le changement se produit trop lentement », a déclaré Cruz, soulignant à quel point les films peuvent avoir un impact sur la vision du monde des gens.

Almodóvar ajoute une dimension politique au film, puisque Janis est déterminée à identifier le corps de son grand-père qui, pendant la guerre civile espagnole et la terreur de Franco, a été enterré dans une fosse commune anonyme.

“Je suis très sensible à ce problème des personnes disparues pendant la guerre civile et j’ai toujours voulu en parler dans l’un de mes films, mais auparavant, cela me semblait déplacé”, a déclaré le réalisateur. “Mais, quand j’ai commencé à écrire ce film et à penser au personnage interprété par Penélope, j’ai eu le sentiment que maintenant c’était le bon moment. J’ai enfin trouvé le moyen de donner de la visibilité à ce problème… Je pense que l’Espagne a une sorte de dette envers ces familles.

Selon Almodóvar, le cinéma peut être un outil, en particulier pour les jeunes générations, pour en savoir plus sur leur passé. « Il semble que les jeunes générations ne connaissent pas notre histoire, elles sont nées dans une démocratie, elles n’ont jamais connu la terreur », a-t-il déclaré. « Les films sont un très bon véhicule pour expliquer aux gens ce genre de tragédies qui ne sont toujours pas résolues. »

En tant que mère elle-même, Cruz a déclaré qu’elle s’inquiétait de la relation que les jeunes générations entretiennent avec la technologie. “Les enfants n’ont aucune chance de s’ennuyer aujourd’hui et c’est dommage parce que quand vous êtes jeune et que vous vous ennuyez, vous commencez à être créatif et vous vous exprimez à votre meilleur”, a-t-elle déclaré. « Je suis assez strict avec mes enfants en matière de technologie. Je deviens nostalgique des années 90, j’envisage également de revenir pour utiliser l’un de ces vieux téléphones portables basiques qui ont été faits juste pour passer des appels.

Après le festival, Cruz tournera le dernier volet du film italien « L’Immensità », dans lequel elle incarne une mère de trois enfants dans les années 70. “Il s’agit d’une famille très compliquée, cela touche à beaucoup de choses importantes”, a déclaré Cruz, qui dansera également sur la musique de la regrettée artiste italienne Raffaella Carrà. « Depuis que j’ai cinq ans, je me prépare pour ce moment. Il y a beaucoup de Raffaella Carrà dans mon enfance.

Une autre mère qui a été piégée dans un mariage et une vie qui l’a étouffée était la princesse Diana, qui est jouée par Kristen Stewart dans « Spencer », le film très attendu de Pablo Larraín qui fait ses débuts au festival vendredi. Le film, qui suit la défunte princesse dans un week-end charnière pendant les vacances de Noël avec la famille royale au début des années 90 qui a conduit à sa séparation du prince Charles, devrait être un succès mondial non seulement au niveau cinématographique mais aussi pour son quotient mode.

“C’est drôle, je ne suis pas nerveux pour demain”, a admis Stewart. « Vous faites de votre mieux, vous mettez le travail et maintenant il est temps de célébrer. »

En raison de la relation spéciale de Diana avec la marque française, Stewart devrait porter beaucoup de Chanel vintage dans le film. Sur l’affiche officielle du film, elle porte une robe de soirée en organza beige rappelant celle de la collection couture printemps 1988 de Chanel. La robe est ornée de paillettes rondes, ovales et en forme de feuille dorées et argentées, qui forment des branches florales. La robe a été refaite pour « Spencer » dans l’atelier Chanel et a nécessité 1 034 heures de travail pour cinq couturières.

C’est la deuxième tenue Chanel vintage que Stewart porte dans les avant-premières de “Spencer”. En janvier, le film a publié une image de Stewart vêtue d’un manteau en tweed rouge avec un col tailleur de la collection de prêt-à-porter automne 1988 de Chanel, qui appartient aux collections Patrimoine de Chanel. Stewart a associé le manteau à un chapeau voilé noir pour un look similaire à celui que Diana portait en 1993 lors des célébrations du jour de Noël.

“Diana elle-même avait une relation intime avec Chanel et c’est quelque chose que nous avions déjà en commun”, a déclaré Stewart. “C’est une chose intéressante de jouer une vraie personne qui est si aimée et c’est une figure si importante dans notre société. Vous voulez fondre avec cette personne, vous ne voulez pas juste faire une imitation. Le fait que nous ayons Chanel en commun a aidé le processus.

L’actrice franco-roumaine Anamaria Vartolomei, protagoniste d’un film centré sur la maternité, était également au dîner de jeudi soir. Réalisé par Audrey Diwan, “Happening”, basé sur le roman d’Annie Ernaux, se concentre sur la décision d’Anne, une jeune femme vivant dans les années 60 en France, de se faire avorter pour tenter de terminer ses études et échapper aux schémas établis. imposée par son origine ouvrière.

« Il est très important de continuer à parler de ces problèmes sociaux maintenant, car je pense que les femmes de tous âges et de toutes conditions sociales devraient se sentir libres de décider par elles-mêmes et de suivre leur propre vocation », a déclaré Vartolomei.

Parmi les autres invités figuraient Cynthia Erivo, qui fait partie du jury du festival, et l’ambassadrice de longue date de Chanel, Anna Mouglalis, qui est également dans “Happening”, qui fait ses débuts au festival mardi. L’actrice française est sur le point de commencer des recherches en Italie pour un documentaire sur Concetta La Ferla, la femme qui dans les années 60 s’est installée à Caltagirone, près de Catane, la section féminine du Parti communiste. « Il se trouve que je lisais le livre d’Attanasio sur cette histoire et j’ai tout de suite eu l’idée de faire le documentaire », a déclaré Mouglalis. « Le travail de Maria Attanasio est incroyable puisqu’elle veut donner de la visibilité à des histoires délaissées à cause du sexisme.

