Fêtes de Holi et offres d’hôtels festives: des gares de Thandai aux déjeuners gastronomiques et aux boissons, les hôtels sont prêts à séduire les clients

C’est cette période de l’année où les festivités commencent! Les longs week-ends de Holi et de Pâques semblent être une aubaine pour les acteurs de l’hôtellerie en Inde. Avec l’esprit festif, les hôtels et les restaurants de tout le pays se préparent à séduire les voyageurs et les clients avec des offres irrésistibles et conviviales auxquelles ils auraient du mal à résister.

Financial Express s’est entretenu avec les principales parties prenantes du segment de l’hôtellerie pour comprendre comment elles envisagent désormais ces tendances de voyage pour le prochain week-end Holi et Pâques.

Jayakrishnan Sudhakaran, directeur général du Novotel Ahmedabad, a déclaré à Financial Express Online: «Ce Holi, The Square du Novotel propose un Holi Drunch spécial. Nous commençons dès 17 heures et terminons à 21 heures, en respectant les règlements du gouvernement sans décevoir nos invités qui attendaient de savourer les délices Holi. On peut s’attendre à plus de 6 variétés d’entrées, 16 plats principaux, 5 types de Thandai, un assortiment de desserts et bien plus encore.

Pour le mois de Pâques, le Novotel Ahmedabad est prêt à célébrer la Goan Dinner Saga du 9 au 11 avril tous les jours pour le dîner.

« Notre propre chef goanien, Mario, sort de son livre de recettes spécial où l’on pouvait trouver les hit makers originaires de Goa ainsi que l’influence portugaise et Saraswat pour en faire le moment le plus délicieux des trois jours de festival au Square, Novotel Ahmedabad, » informe Jayakrishnan Sudhakaran.

Augmentation des voyages à Ooty, Kodaikanal, Mussoorie, Nainital, Corbett

Vikram Lalvani, chef des revenus, des ventes et des destinations chez Sterling Holiday Resorts Ltd a déclaré à Financial Express Online: «Comme c’est un long week-end, nous constatons une tendance positive dans les réservations dans nos principaux complexes. Cependant, une certaine baisse se fait également sentir dans les destinations soumises à des restrictions de voyage. Des destinations comme Ooty, Kodai, Yercaud, Mussoorie, Yelagiri, Nainital, Corbett, Manali, espèrent voir une occupation de 80% et plus.

Holi et le week-end de Pâques: des offres hôtelières spécialement sélectionnées

Pendant ce temps, Marriott International est sur le point de chouchouter ses clients avec des offres irrésistibles pour une semi-permavacation de dix jours au lieu de Holi et de Pâques. Cette offre s’accompagne d’une offre d’une durée limitée disponible dans certains hôtels. Les clients peuvent choisir un spa d’une heure gratuit, un repas et deux cocktails gratuits, en plus du petit-déjeuner pour tous les clients. L’offre spécialement organisée garantira également que tous les membres Marriott Bonvoy obtiendront 1000 points supplémentaires à leur crédit.

Pour Holi et Pâques, les clients peuvent également profiter des célébrations spéciales tout en bénéficiant des dernières offres en cours de déploiement. Plus de détails de réservation sont disponibles en ligne. Les clients peuvent simplement utiliser le code ZJL pour réserver leur séjour sur le site Web de l’hôtel.

De la gare de Thandai en direct à la sélection de desserts traditionnels

Ajoutant des teintes festives au week-end Holi avec une station Thandai en direct, une station Chaat qui rassemble Samosa Chaat, Papdi Chaat, Dahi puri, Pani Puri et Kachori Chaat, le #GrandGardenia Brunch d’ITC déploie une diffusion festive pour les invités. La sélection de desserts traditionnels comprend Moti Paak, Zafrani Jalebi, Mava Gujiya, Gulkand Peda et plus encore.

Pour ceux qui veulent des plats à emporter, il existe des plats préparés pour deux dans des options végétariennes et non végétariennes. Pour les végétariens, il y a Aloo Shakarkandi Chaat, Kachori avec Hingo Aloo sabji et Gujiya et Saufiyan Malpua Thandai. Pour les non végétariens, il y a entre autres Murgh Pulao et Kheema Matar.

Pour savourer un repas Holi sain à ITC Gardenia, il vous suffit de faire une réservation ou de passer votre commande par téléphone. Les détails sont partagés sur le site officiel.

Pour ceux de Gurugram qui souhaitent profiter d’un festin Holi dans le confort de leur maison, la collection Biryani & Pulao d’ITC peut être commandée sur Zomato, Swiggy et Eazy Diner.

On peut également utiliser l’application ITC ou passer une commande directement auprès de l’hôtel.

L’ITC Maratha de Bombay organise également un sublime festin Holi dans son restaurant Peshwa Pavilion. Les clients peuvent appeler pour faire les réservations.

Pour Pâques, ITC Maratha est sur le point de préparer un menu au restaurant mentionné ci-dessus le 4 avril. Le brunch mettra en vedette le lapin de Pâques au cœur de sa ferveur festive amusante.

En annonçant son forfait célébration Holi, Araiya Palampur a déployé une expérience Holi «hors du commun» s’étendant sur deux nuits et trois jours pour les invités. Présentant une nuit de feu de joie, des saveurs uniques de la cuisine Himachali et toute la journée de célébration du festival en utilisant des couleurs organiques, Araiya Palampur tient à offrir à ses invités une célébration de Holi toute la journée.

« De la cuisine de rue locale aux desserts indiens comme les gateaux Ras Malai, le Gulab jamun panna cotta, les caviars jalebi avec rabri et les options thandai comme le Brahami thandai, le jus d’aloe vera thandai, le thandai à la citronnelle et à la noix de coco, une pâte culinaire inédite attend les clients, » Araiya Hotels & Dit le chef exécutif du complexe Suraj Prakash.

Faisant référence au forfait Holi, le directeur de l’hôtel d’Araiya Palampur, Sandeep Sanchihar, a exprimé son enthousiasme à l’idée d’organiser leurs premières festivités Holi tout en gardant à l’esprit la sécurité et les exigences des clients. Selon ses mots, «Nous avons organisé une expérience qui a quelque chose pour tous. Avec une approche sensible au COVID-19, nous veillerons à ce que tous les clients vivent une expérience en toute sécurité tout en s’amusant.

Marques de chocolat aux saveurs traditionnelles

Alors que beaucoup de gens préfèrent rester à l’intérieur, les marques alimentaires et les startups alimentaires saisissent cette opportunité pour innover avec des offres alimentaires festives qui reflètent également l’indianité.

Prenez par exemple la «Holi Bon Bon Collection» en six saveurs telles que thandai, gulkand, kaju, elaichi, kesar, dalchini, toffee et nariyal. Avec cette touche traditionnelle aux bon bons, Colocal a réuni une curation artistique de l’indianité traditionnelle associée à la diversité et à la richesse des chocolats.

Pas seulement des chocolats, des gâteaux sont également réinventés pour les fêtes de Pâques et de Holi.

Soulignant le relooking festif des gâteaux, Ankush Arora, fondateur et directeur général d’Uncle Jack’s India partage avec Financial Express: «Les gâteaux et les bonbons sont synonymes de célébrations et quoi de mieux qu’un gâteau qui crie des couleurs pour le festival de Holi. Les pots à gâteau sont le cadeau parfait pour vos proches. Vous pouvez leur envoyer une touche de couleurs délicieuses, le tout enfermé dans un pot. »

Ce Holi, smash cake, ne le coupe pas!

En déployant des paniers Holi exclusifs avec les premiers gâteaux et chocolats Holi pinata, Honey & Dough apporte une touche de « marteau » aux offrandes de célébration où ces gâteaux sont livrés avec un marteau et une personne doit casser le gâteau et non coupez-le. Les paniers-cadeaux pour Holi contiennent des friandises de signature, notamment des gâteaux au chocolat cassant, au blé entier et au crumble aux pommes, entre autres.

Alors que les hôtels se préparent à courtiser les clients, ils envoient également des conseils de sécurité à chaque activité. Alors, jouez ce Holi en toute sécurité et de manière responsable!

