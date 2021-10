Fêtes d’Halloween 2021, les costumes de célébrités étaient strictement classés PG

Big Hollywood Halloween bat samedi soir … et la plupart des célébrités sont restées fidèles à des costumes éprouvés.

Darren DzienciolLa soirée CARN*EVIL a été organisée par Alessandra Ambrosio à Bel-Air. Beaucoup de gens ont montré, y compris Meagan Bon, Chat Doja, Tyga, Josie Canseco, Philippe Philippe, Victoria Justice et Jeff Ross.

Une autre fête d’Halloween a attiré des gens comme Demi Lovato, Joe Jonas, Sophie Turner et Emma Roberts.

James Lebron l’a tué en tant que Freddy Krugger, n’est-ce pas ?

Il y avait aussi diverses autres fêtes, mais tous les costumes étaient PG Halloween. Pas tellement au bureau de TMZ vendredi… où plusieurs d’entre nous ont peut-être franchi la ligne !

Paris Hilton déguisé en Cendrillon, Justin Bieber était un ours en peluche, Colombe Cameron joué le Joker, et Jamie Foxx était un Gremlin. Et puis il y a Joe et Sophie qui sont venus en tant que Paolo et Isabella de « The Lizzie McGuire Movie », et Emma Roberts qui est venue en tant que clown Hannah Stocking.

Un bon moment passé par tous, même si ce n’était pas très effrayant du tout.