Fêtez le 4 mai avec un tout nouveau spectacle Star Wars sur Disney + – .

Au cours des prochaines années, l’univers de Star Wars va se développer plus rapidement qu’il ne l’a fait depuis des décennies. La saga Skywalker s’est terminée avec le neuvième film en 2019, mais dans les mois à venir, Disney va commencer à déployer de nouvelles émissions sur son service de streaming avec une régularité croissante. Tout a commencé avec The Mandalorian, mais un nouveau chapitre a commencé à se dérouler le 4 mai – Star Wars Day – avec la première de Star Wars: The Bad Batch.

En décembre, Disney a offert de nouveaux détails sur dix projets Star Wars à venir lors de son événement de la journée des investisseurs. Le premier de ces projets à voir le jour est Star Wars: The Bad Batch – une nouvelle série animée qui suit un groupe de «clones d’élite et expérimentaux» alors qu’ils tentent de trouver un nouveau sens à leur existence maintenant que la guerre des clones a terminé. Il s’agit d’un suivi direct de Star Wars: The Clone Wars, donc si vous n’avez pas encore regardé cet excellent dessin animé, prenez du temps de côté et laissez-vous surprendre par Disney + avant de vous lancer dans ce spin-off.

The Bad Batch est sans aucun doute la pièce maîtresse de Star Wars Day sur Disney +, et son pilote de 70 minutes reçoit des critiques élogieuses sur Internet, mais ce n’est pas tout ce que Disney a à offrir pour le 4 mai. Les Simpsons s’amusent également avec un court métrage original appelé Maggie Simpson dans “ La force se réveille de sa sieste ” après Maggie alors qu’elle se bat contre un Dark Maul miniature dans une école maternelle sur le thème de Star Wars.

Si vous n’avez toujours pas fait le plein de nouveau contenu Star Wars, il y a deux autres séries à découvrir. Le premier est Star Wars Biomes, et comme son nom l’indique, il nous donne une chance d’explorer certains des endroits les plus mémorables des films et des émissions, notamment Tatooine, Hoth et Sargon. Dans la même veine, Disney a également déployé des survols de véhicules Star Wars, permettant aux téléspectateurs de se rapprocher de certains des navires et véhicules emblématiques de la série. Les deux premiers épisodes sont axés sur le Millennium Falcon et un Star Destroyer.

En ce qui concerne l’avenir de Star Wars, nous savons qu’un certain nombre d’autres retombées en direct sont actuellement en préparation, notamment des émissions Disney + axées sur Obi-Wan Kenobi, Lando Calrissian, Ahsoka Tano et Cassian Andor. Taika Waititi (Thor: Ragnarok) et Patty Jenkins (Wonder Woman) réalisent également chacune des films Star Wars. Nous ne savons fondamentalement rien sur le film de Waititi pour le moment, mais Rogue Squadron est le titre du film que Jenkins dirigera, et il raconte l’histoire d’une nouvelle génération de pilotes de chasseurs stellaires alors qu’ils gagnent leurs ailes et risquent leur vie en repoussant les limites. , des sensations fortes à grande vitesse et faites entrer la saga dans l’ère future de la galaxie. »

