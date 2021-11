Fetty Wap a obtenu une libération de prison pour une caution de 500 000 $ après une arrestation à haute voix

Fetty Wap est sur le point de sortir de prison alors qu’il attend son procès dans son affaire fédérale de drogue… TMZ a appris.

Selon de nouveaux documents juridiques, obtenus par TMZ, la caution du rappeur a été fixée à 500 000 $.

Lorsque Fetty sortira officiellement de prison, il aura quelques conditions pour sa libération. Les médecins disent qu’il doit porter un appareil de surveillance GPS, se soumettre à un test de dépistage de drogue, remettre son passeport et obtenir l’approbation préalable des autorités pour voyager pour toute visite professionnelle.

Comme nous l’avons signalé … le les fédéraux ont attrapé Fetty le mois dernier avant qu’il ne monte sur scène à Rolling Loud à New York, l’arrêtant pour trafic de drogue.

Les procureurs allèguent que Fetty et d’autres ont distribué plus de 100 kilogrammes de cocaïne, de fentanyl, d’héroïne et de crack à travers le New Jersey et Long Island … et affirment que les drogues ont d’abord été obtenues sur la côte ouest et passées en contrebande vers l’est en utilisant des compartiments secrets dans des véhicules USPS.

Au cours de leur enquête, les autorités ont déclaré avoir obtenu 1,5 million de dollars en espèces, des armes à feu, 16 kilos de cocaïne, 2 kilos d’héroïne et des pilules de fentanyl.

Fetty et les autres accusés pourraient être condamnés à la prison à vie s’ils sont reconnus coupables.