Fetty Wap arrêté à l’aéroport de Newark pour un mandat en cours: rapports

Le rappeur Fetty Wap aurait été arrêté vendredi à l’extérieur de l’aéroport Newark Liberty dans le New Jersey en raison d’un mandat en cours.

La police a reçu une alerte du moniteur de cheville du rappeur « 679 », les incitant à interroger Fetty Wap, dont le vrai nom est Willie Junior Maxwell II, a rapporté TMZ.

Après avoir divulgué les informations du rappeur, la police a découvert que Fetty Wap avait un mandat d’arrêt actif.

Fetty Wap aurait été arrêté à l’aéroport de Newark Liberty dans le New Jersey en vertu d’un mandat en cours. (Patrick McMullan via .)

Le mandat était pour nuisance publique et avait été délivré à North Bergen, New Jersey, a rapporté le média. Les détails de l’incident qui a conduit au mandat d’arrêt ne sont pas clairs.

« Il a été libéré sous caution. Aucun montant de caution n’est indiqué. Et aucune photo d’identité », a déclaré un porte-parole de l’Autorité portuaire au New York Post.

Un représentant de Fetty Wap n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Fetty Wap a fait l’objet d’une surveillance de la cheville dans le cadre de sa libération conditionnelle pour trafic de drogue.

Fetty Wap avait déjà été arrêté par le FBI en octobre et accusé de complot en vue de distribuer et de posséder des substances contrôlées.

Le mandat portait sur une accusation de nuisance publique, bien qu’il ne soit pas clair quel incident a conduit à l’accusation initiale. (Steven Ferdman/.)

Le rappeur et d’autres ont été accusés d’avoir distribué plus de 100 kilogrammes de cocaïne, d’héroïne, de fentanyl et de crack à Long Island et au New Jersey entre juin 2019 et juin 2020 environ.

Ils auraient obtenu la drogue sur la côte ouest et utilisé le service postal américain et des chauffeurs avec des compartiments de véhicule cachés pour transporter la drogue à travers le pays.

Les arrestations interviennent au cours d’une année difficile pour le rappeur. En août, il a été révélé que sa fille de 4 ans, Lauren Maxwell, était décédée. La mère de l’enfant, Turquoise Miami, a confirmé la nouvelle de la mort de Lauren sur un compte Instagram public.

