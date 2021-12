Fetty Wap arrêté à nouveau à l’aéroport au milieu d’une affaire de crime en cours

Le voyage de Fetty Wap à l’aéroport de Newark Liberty le 17 décembre s’est terminé avec lui menotté. La raison de l’arrestation est due au déclenchement de son moniteur de cheville, provoquant une alerte à la police locale. Des sources policières ont déclaré que les flics de TMZ avaient reçu une alerte concernant le moniteur de cheville du rappeur et qu’après avoir parlé à Fetty, ils ont divulgué ses informations et ont appris qu’il avait un mandat d’arrêt contre lui. Les détails exacts du mandat ne sont pas clairs. Mais, on dit que c’est pour nuisance publique à North Bergen, NJ.

Fetty a été arrêté et réservé pour le mandat. Il pourra cependant être libéré sous caution et être libéré.

L’arrestation intervient au milieu de son arrestation d’octobre après avoir été arrêtée par le FBI. Les autorités allèguent que Fetty et d’autres sont coupables de trafic de drogue. Fetty aurait aidé à distribuer plus de 100 kilogrammes de cocaïne, d’héroïne, de fentanyl et de crack à Long Island et au New Jersey.

« Comme allégué, les accusés ont transporté, distribué et vendu plus de 100 kilogrammes de drogues mortelles et addictives, dont l’héroïne et le fentanyl, à Long Island, contribuant délibérément à l’épidémie d’opioïdes qui a dévasté nos communautés et fait trop de morts », a déclaré United Le procureur des États, Breon Peace, a déclaré à l’époque, selon CNN. « Nous continuerons de travailler sans relâche avec nos partenaires chargés de l’application des lois pour protéger nos quartiers du fléau des drogues dangereuses et de la violence armée. »

Les agents disent avoir découvert 1,5 million de dollars en espèces, 16 kilogrammes de cocaïne, 2 kilogrammes d’héroïne, des pilules de fentanyl, des pistolets, des armes de poing et un fusil au cours de l’enquête. Après l’épreuve du FBI, Fetty a pu payer une caution de 500 000 $. En conséquence, il a pu être placé en liberté surveillée. L’équipe de Fetty n’a pas encore commenté l’arrestation à l’aéroport jusqu’à présent.

Une autre arrestation de Fetty a eu lieu en 2016 à Cedar Grove, New Jersey. L’arrestation a eu lieu lors d’un contrôle routier. Des mois plus tard, Fetty a apporté 175 000 $ en espèces au tribunal pour payer les amendes.