Fetty Wap arrêté par le FBI à Rolling Loud sur des accusations fédérales de drogue

— Selon des documents juridiques obtenus par TMZ, Fetty et d’autres ont distribué plus de 100 kilogrammes de cocaïne, d’héroïne, de fentanyl et de crack à Long Island et au New Jersey. Les autorités affirment que les drogues ont d’abord été obtenues sur la côte ouest et ont utilisé des véhicules USPS avec des compartiments secrets pour les faire passer en contrebande vers l’est.

Les médecins disent qu’au cours de leur enquête, ils ont obtenu 1,5 million de dollars en espèces, 16 kilogrammes de cocaïne, 2 kilogrammes d’héroïne, des pilules de fentanyl, des pistolets, des armes de poing et un fusil.

S’ils sont reconnus coupables, les accusés pourraient être condamnés à la prison à vie.

— L’avocat de Fetty, Gris Navarro, nous dit: « Nous prions pour que tout cela soit un gros malentendu. Il voit le juge aujourd’hui. En espérant qu’il soit libéré afin que nous puissions clarifier les choses rapidement. » Un représentant de Rolling Loud nous dit qu’ils n’avaient aucune connaissance préalable des problèmes juridiques de Fetty.

Fetty Wap était censé se produire à Rolling Loud, mais son set n’a jamais eu lieu … et tout cela parce que les autorités l’ont attrapé avant qu’il ne monte sur scène.

Des sources policières ont déclaré à TMZ que Fetty a été arrêté par le FBI à Citi Field à New York jeudi. On nous dit qu’il a été arrêté sur des accusations de drogue fédérales, bien que les détails ne soient pas encore connus.

Fetty est principalement resté à l’écart des projecteurs au cours des dernières années, donc l’ensemble Rolling Loud aurait été un gros problème pour lui et ses fans.

Lire du contenu vidéo

Quant à la suite du festival, elle n’a pas été sans grands moments lors de sa première soirée. La tête d’affiche de jeudi, 50 centimes, sorti DaBaby pour une apparition surprise… Premier retour de DaBaby sur la scène RL depuis les propos homophobes qu’il a tenus au festival de Miami.

Nous avons contacté un représentant de Fetty Wap pour commenter l’arrestation … mais jusqu’à présent, aucun mot en retour.

Publié à l’origine — 6:17 AM PT