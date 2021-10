Fetty Wap arrêté pour une accusation fédérale de drogue

Fetty Wap a été arrêté hier sur des accusations de drogue fédérales, rapporte l’Associated Press. L’arrestation aurait eu lieu à Queens, Citi Field de New York, où Fetty Wap devait se produire dans le cadre de Rolling Loud New York. Comme le note Rolling Stone, les festivaliers ont tweeté que Fetty Wap n’était pas monté sur scène hier soir. Contacté par Pitchfork, un représentant du festival a déclaré: « Rolling Loud n’avait aucune connaissance préalable. »

Selon l’acte d’accusation fédéral obtenu par Pitchfork, Fetty Wap est l’un des six hommes accusés d’un chef de complot en vue de distribuer et de posséder des substances contrôlées. Les cinq autres accusés, mais pas Fetty Wap, sont également inculpés d’un chef d’accusation d’utilisation d’armes à feu dans le cadre d’un crime de trafic de drogue.

Selon l’acte d’accusation et un communiqué de presse du bureau du procureur des États-Unis pour le district est de New York, Fetty Wap et les cinq autres hommes auraient « distribué plus de 100 kilogrammes de cocaïne, d’héroïne, de fentanyl et de crack à travers Long Island et New Jersey. Fetty Wap, en particulier, était « un redistributeur au niveau du kilogramme pour l’organisation de trafic », selon le communiqué de presse.

Pitchfork a contacté les représentants de Fetty Wap pour obtenir des commentaires et plus d’informations.

Fetty Wap a été confronté à plusieurs problèmes juridiques ces dernières années, notamment une arrestation en 2019 au Nevada pour avoir prétendument agressé trois employés dans un hôtel de Las Vegas. Les accusations de délit de batterie ont été rejetées en 2020. Plus tard en 2020, Fetty Wap a été poursuivi par une femme qui a affirmé que le rappeur l’avait étranglée et frappée lors d’un incident à l’intérieur de sa maison de Los Angeles en juin 2019. Fetty Wap a également été accusé de conduite sous influence en novembre 2017.